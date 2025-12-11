歐聯｜ 曼城作客2：1反勝皇家馬德里
撰文：蕭通
出版：更新：
歐聯12月10日繼續第六輪賽事，其中曼城作客以2：1反勝皇家馬德里。
皇家馬德里對曼城的賽事，上半場28分鐘，洛迪高（Rodrygo）接應祖迪比寧咸（Jude Bellingham）傳球破網，為皇馬先開紀錄。7分鐘後，尼高奧萊利（Nico O'Reilly）為曼城扳平對手。至43分鐘，夏蘭特（Erling Haaland）操刀12碼建功，助曼城半場反領先2：1。
兩軍至完場未再改寫比數。
同日歐聯賽事結果
卡拉巴克 2：4 阿積士
維拉利爾 2：3 哥本哈根
畢爾包 ０：０ 巴黎聖日耳門
利華古遜 2：2 紐卡素
賓菲加 2：０ 拿玻里
多蒙特 2：2 波杜基林特
布魯日 ０：3 阿仙奴
祖雲達斯 2：０ 帕福斯
皇家馬德里 1：2 曼城
歐聯｜阿仙奴作客3蛋贈布魯日 利華古遜2：2逼和紐卡素歐聯｜拜仁17歲小將卡爾精彩入球 連續三場建功破麥巴比紀錄歐聯速評｜史諾棄用沙拿「階段性勝利」 利物浦略有改善仍不完美歐聯｜ 利物浦作客1：０勝國際米蘭 車路士作客1：2不敵阿特蘭大沙拿投下震撼彈後名字消失利物浦歐聯名單 史諾強硬回應但留一線