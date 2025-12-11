歐聯｜ 曼城作客2：1反勝皇家馬德里

歐聯12月10日繼續第六輪賽事，其中曼城作客以2：1反勝皇家馬德里。



圖為2025年12月10日歐聯賽事，洛迪高（Rodrygo）入球為皇馬先開紀錄。（Getty Images）

皇家馬德里對曼城的賽事，上半場28分鐘，洛迪高（Rodrygo）接應祖迪比寧咸（Jude Bellingham）傳球破網，為皇馬先開紀錄。7分鐘後，尼高奧萊利（Nico O'Reilly）為曼城扳平對手。至43分鐘，夏蘭特（Erling Haaland）操刀12碼建功，助曼城半場反領先2：1。

兩軍至完場未再改寫比數。

圖為2025年12月10日歐聯賽事，尼高奧萊利（Nico O'Reilly）在上半場入球，為曼城扳平對手。（Getty Images）

同日歐聯賽事結果

卡拉巴克 2：4 阿積士

維拉利爾 2：3 哥本哈根

畢爾包 ０：０ 巴黎聖日耳門

利華古遜 2：2 紐卡素

賓菲加 2：０ 拿玻里

多蒙特 2：2 波杜基林特

布魯日 ０：3 阿仙奴

祖雲達斯 2：０ 帕福斯

皇家馬德里 1：2 曼城