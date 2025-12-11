歐聯｜阿仙奴作客3蛋贈布魯日　利華古遜2：2逼和紐卡素

歐聯12月10日繼續第六輪賽事，其中阿仙奴作客以3：0勝布魯日；同為英超球隊的紐卡素，則作客以2：2賽和利華古遜。



布魯日對阿仙奴的賽事，上半場25分鐘，馬度基（Noni Madueke）取得入球，助阿仙奴半場領先對手。下半場，馬度基於47分鐘個人梅開二度。56分鐘，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）建功，助阿仙奴擴大領先至3：0。

利華古遜對紐卡素的賽事，般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）於上半場13分鐘的烏龍球，助利華古遜半場領先1：0。

換邊後，安東尼哥頓（Anthony Gordon）於51分鐘操刀12碼破網，助紐卡素扳平對手。至74分鐘，米利（Lewis Miley）在安東尼哥頓助攻下入球，紐卡素反超前對手。臨完場前的88分鐘，阿歷士基莫度（Alejandro Grimaldo）入球，讓利華古遜以2：2逼和紐卡素。

同日歐聯賽事結果

卡拉巴克 2：4 阿積士

維拉利爾 2：3 哥本哈根

畢爾包 ０：０ 巴黎聖日耳門

利華古遜 2：2 紐卡素

賓菲加 2：０ 拿玻里

多蒙特 2：2 波杜基林特

布魯日 ０：3 阿仙奴

祖雲達斯 2：０ 帕福斯

皇家馬德里 1：2 曼城