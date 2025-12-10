歐聯速評｜史諾棄用沙拿「階段性勝利」　利物浦略有改善仍不完美

陣前剔除了沙拿於大軍名單之外，利物浦主帥史諾破釜沉舟下，帶領球隊作客以1：0力挫意甲勁旅國際米蘭，似乎在這場將帥之爭取得「階段性勝利」。「紅軍」今仗表現未算完美，但總算再度保持清白之身，而且球員對4-4-2的新陣式也逐漸掌握。



史諾在解釋棄用沙拿時，曾表達希望加多一個中場，因此過往多年沿用的4-3-3陣式，也改為4-4-2，這種改動理論上可以盡遣3名貴價新兵，包括雙中鋒伊沙克與艾基迪基，以及兩人身後的域斯，不過史諾在過去幾場並未盡派3人任正選，而今仗便先收起域斯，以較硬淨的麥卡里士打任攻中，配合居迪斯鍾斯、蘇保斯拉爾及格雲貝治，組成鑽石型中場。

中場除了麥卡里士打慣常在最前外，其餘3人都會內收，壓縮中場空間，而進攻時亦靈活走動，協助將皮球運上前場，而兩邊的進攻，右路會由右閘祖高美斯壓上，左路則由艾基迪基與伊沙克輪流進襲。這種流動式走位，令國米初時並不適應，利物浦在上半場初段先後有鍾斯與格雲貝治的射門命中球門，但都被主隊門將蘇馬化險為夷。

利物浦在上半場32分鐘還差點藉角球先開紀錄，干拿迪雖在門前頂入，但經VAR判定艾基迪基二傳時犯手球在先。下半場史諾換入了域斯及干拿巴特利，後者令右路攻勢更盛，而域斯則於88分鐘博得12碼，蘇保斯拉爾一射中鵠，助球隊以一球小勝對手，亦令史諾自貶沙拿到板櫈後，將戰績改寫成2勝2和的不敗戰績。

或許更令史諾高興的是，球隊今仗的防守尚算集中，令國米的預期入球率（xG）僅得0.43，全場亦只得拿達路馬天尼斯的頭槌及巴列拿的罰球較具威脅。另外，史諾早前對球隊的死球防守表達強烈不滿（聯賽因死球已失掉10球，為列強之最），眾將今仗果然打足十二精神，今仗雖失掉6個角球，但全部都能成功解圍。

當然，利物浦今仗的發揮未臻完美，中場太多無謂的傳球，推進緩慢；「標王」鋒將伊沙克仍未入局，上半場兩次反擊都被截去腳下球、全場只得一次完全偏離目標的射門、跟鋒線拍檔艾基迪基沒有火花；看來史諾要操起這名瑞典國腳，似乎還需一段不短的時間。

不過，贏波就是贏波，除了令紅軍以6戰12分進佔歐聯首階段積分榜第8位外，更重要是在沙拿風波中重整士氣。副隊長羅拔臣賽後便說：「這是一場對我們所有人來說是非常重要的勝利，畢竟我們經歷一個艱難的時刻。」他續道：「對我來說，他（沙拿）是這球會其中一名最偉大的球員，我跟他是同一個轉會窗加盟的同期，一起經歷高低；無論發生什麼都好，現在都由內部處理。最重要的是，我們現在團結在一起。」