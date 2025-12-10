歐聯｜拜仁17歲小將卡爾精彩入球　連續三場建功破麥巴比紀錄

德甲勁旅拜仁慕尼黑在周二（9日）晚的歐洲聯賽冠軍盃（歐聯，又譯歐冠）首階段比賽中，主場以3：1擊敗士砵亭。今場比賽17歲的德國新星連納特卡爾（Lennart Karl）射入反超前一球，更打破了一個麥巴比創下的歐聯紀錄。



歐聯 拜仁3：1士砵亭，小將卡爾再度建功。（Getty Images）

拜仁在今仗因甘美治烏龍球落後，但基拿比（Serge Gnabry）隨後追平比數。戰至69分鐘，卡爾以左腳精準控制萊馬（Konrad Laimer）的中腰波傳送，再流暢地以較弱的右腳窩利助拜仁反超前。莊拿芬泰希（Jonathan Tah）在77分鐘為拜仁鎖定3：1的勝局。

年僅17歲零290天的卡爾，憑藉這個入球超越了法國球星麥巴比，成為歐聯史上最年輕連續三場比賽均有入球的球員。

卡爾在對戰布魯日時取得首個歐聯入球，隨後在作客以1：3不敵阿仙奴的賽事中亦有精彩入球，如今在主場面對士砵亭再次建功，展示出極高的天賦。這位德國U21國腳目前身價估計為2000萬歐元，被譽為球壇的未來超級巨星。

卡爾賽後接受訪問時難掩興奮，直言這是他職業生涯中相當特別的一刻，他亦透露了自己對右腳射門所付出的努力：「以17歲之齡在歐聯入球對我來說非常特別，我為自己和球隊感到驕傲。我一直努力改善我的右腳，如今得到了回報。那是一個完美的左腳停球，然後再以右腳抽射入網。」

卡爾又謙虛地感謝隊友的幫助，並對於能與一眾頂級球星合作感到興奮，他說：「這真的非常有趣。我從哈利卡尼、甘美治以及身邊的每一個人身上學到很多東西。這讓我有機會展示我的足球。他們會傳球給我，我也會回傳給他們。他們是很棒的隊友，這讓整個過程充滿樂趣。」

卡爾獲得今場MVP。（Getty Images）

拜仁在歐聯首階段6戰5勝，以15分排在第2，直接出線淘汰賽的機會高唱入雲。