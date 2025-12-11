WTT香港總決賽｜孫穎莎4：0輕取王藝迪　周五一晚兩賽雙線爭晉級

孫穎莎完成與王楚欽的混雙賽事後，今晚（11日）在WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025）再登場，紅館的歡呼聲依然熱烈，結果孫穎莎以4：0橫掃隊友王藝迪，晉級8強，明晚將雙線出擊，力爭單打及混雙晉級的席位。



孫穎莎今晚再度紅館登場。（梁鵬威攝）

孫穎莎偕王楚欽戰畢混雙分組賽後，今晚再度在紅館登場，換件球衣與隊友王藝迪爭奪出線席位，紅館充滿孫穎莎打氣聲，近8成的入座率。孫穎莎今仗未受太大壓力，直落4局11：3、11：9、11：7、11：9，以35分鐘擊敗隊友，晉級8強，明晚鬥日本的長崎美柚。

孫穎莎賽後坦言沒想過贏得如此輕鬆，「我與王藝迪十分熟悉，每次交手都是很激烈，我都沒想過以4：0勝出。」孫穎莎同時感激現場觀眾的支持。談及8強對手長崎美柚，孫穎莎指兩人一段時間沒有交過手，而對手左手握拍亦有其特點，希望明晚可以冷靜處理每一分。

孫穎莎。（梁鵬威攝）

WTT總決賽周五的賽程，孫穎莎將先後出戰女單及混雙賽事，兩場也被編排在晚上一節，先偕王楚欽對香港的黃鎮廷／杜凱琹，相隔4場、全日壓軸一仗再對長崎美柚，而根據WTT提及的參考時間，兩場賽事開賽時間相隔不足3小時。不少網民擔心孫穎莎的體能狀態，紛紛在微博上促請大會更改賽程。

孫穎莎周五晚雙賽，有不少網民都有意見。（梁鵬威攝）

周四晚最後一戰由巴西球手卡達雲奴（Hugo Calderano）對法國的菲歷斯勒邦（Felix Lebrun），兩人合演精彩一仗，法國19歲的「眼鏡細佬」今仗在中遠枱佔優，結果以4：2擊敗對手晉級，與胞兄阿歷斯（Alexis Lebrun）攜手晉身8強。

菲歷斯在周六將與張本智和爭奪4強席位，這名法國新星指在成名前已曾與張本交流過，「我在11歲時到日本國家隊訓練中心練習，當時張本是15歲，他已經是個十分出色的球手，如今有機會與他在香港交手，是一件美事。」

菲歷斯勒邦力克卡達雲奴晉級。（梁鵬威攝）