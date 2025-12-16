英超｜曼聯遭般尼茅夫逼和4：4

英超周一（12月15日）賽事，曼聯遭般尼茅夫逼和4：4。賽後曼聯以16戰26分升上第６ ；般尼茅夫以16戰21分升上第13。



上半場13分鐘， 阿密特迪亞路（Amad Diallo）入球為曼聯先開紀錄。於40分鐘，施曼尤（Antoine Semenyo）建功，助般尼茅夫扳平對手。

至補時階段，卡斯米路（Casemiro）在般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）助攻下入球，曼聯半場領先2：1。

換邊後，艾雲尼臣（Evanilson）於46分鐘入球，般尼茅夫再次扳平對手。52分鐘，泰雲尼亞（Marcus Tavernier）助般尼茅夫反超前至3：2。

於77分鐘，般奴費南迪斯為曼聯追平對手。2分鐘後，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）建功，曼聯再度領先4：3。至84分鐘，高洛比（Eli Junior Kroupi）入球，改寫比數至4：4。