英超｜曼聯遭般尼茅夫逼和4：4
撰文：蕭通
出版：更新：
英超周一（12月15日）賽事，曼聯遭般尼茅夫逼和4：4。賽後曼聯以16戰26分升上第６ ；般尼茅夫以16戰21分升上第13。
上半場13分鐘， 阿密特迪亞路（Amad Diallo）入球為曼聯先開紀錄。於40分鐘，施曼尤（Antoine Semenyo）建功，助般尼茅夫扳平對手。
至補時階段，卡斯米路（Casemiro）在般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）助攻下入球，曼聯半場領先2：1。
換邊後，艾雲尼臣（Evanilson）於46分鐘入球，般尼茅夫再次扳平對手。52分鐘，泰雲尼亞（Marcus Tavernier）助般尼茅夫反超前至3：2。
於77分鐘，般奴費南迪斯為曼聯追平對手。2分鐘後，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）建功，曼聯再度領先4：3。至84分鐘，高洛比（Eli Junior Kroupi）入球，改寫比數至4：4。
英超｜阿莫林認曼聯「做得不夠好」 接受名宿批評但另有真正問題英超｜新特蘭打吡挫紐卡素 復刻勝利合照 古馬雷斯：最痛苦失利英超戰報︱熱刺續頹勢負森林 維拉反勝韋斯咸 新特蘭挫紐卡素英超｜阿仙奴驚險絕殺榜尾逃過一劫 阿迪達炮轟防守「不可接受」英超｜沙拿後備上陣獲晏菲路掌聲支持 史諾認曾交談：我們需要他