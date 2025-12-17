羽毛球年終賽｜賽程+直播+參賽球員全名單　12.17-21杭州壓軸開戰

踏入年尾，多項年終賽輪流上演。羽毛球年終賽2025將於12月17日至21日，於中國杭州奧體中心體育館上演，是杭州連續第三年舉辦此項賽事。賽事正式名稱為世界羽聯世界巡迴賽總決賽（BWF World Tour Finals），本文將提供賽程、直播、抽籤結果、參賽名單等資訊。



中國代表石宇奇獲年度最佳男單。（Getty Images）

羽毛球年終賽合計有五個項目，包括男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打，每個項目各有八個名額。應屆世界冠軍可自動獲得參賽資格，其餘名額則由計算全年的年終賽排名決定，而每個協會成員每個項目最多可以派出兩個／兩組球員出賽。

韓國代表安洗瑩獲年度最佳女單。（Getty Images）

羽毛球年終賽｜12月17日賽程賽果

一號場地

1/女單A組：安洗瑩 21：16、8：21、21：8 華達妮（上午9:30起）

2/混雙B組：馮彥哲／黃東萍 21：18、21：16 Jafar HIDAYATULLAH/Felisha Alberta Nathaniel PASARIBU（印尼）

3/混雙B組：陳康樂／蒂娜 對 賈一凡／張殊賢

4/女雙A組：金慧貞／孔熙容 對 白荷娜／李昭希

5/女單B組：王祉怡 對 韓悅

6/混雙A組：蔣振邦／魏雅欣 對 捷基爾／迪蕾（下午5:00起）

7/女雙B組：劉聖書／譚寧 對 謝沛珊／洪恩慈

8/男單B組：李詩灃 對 石宇奇

9/男雙B組：蘭基雷迪／謝提 對 梁偉鏗／王昶

10/男雙A組：萬煒聰／鄭凱文 對 古他瑪／伊斯法漢

二號場地

1/女雙A組：福島由紀／松本麻佑 21：14、21：14 岩永鈴／中西貴映（上午9:30起）

2/女單A組：山口茜 21：14、21：17 宮崎友花

3/混雙B組：陳堂傑／杜頤溈 對 吳塤閥／賴潔敏

4/男單A組：韋迪辛 對 基斯迪

5/混雙A組：普亞華蘭魯羅／飄訕攀 對 綠川大輝／齋藤夏

6/女單B組：李美妙 對 拉查諾（下午5:00起）

7/男單A組：安頓臣 對 波波夫

8/男雙B組：謝定峰／蘇偉譯 對 艾費恩／艾迪安圖

9/男單B組：周天成 對 奈良岡功大

10/男雙A組：金元浩／徐承宰 對 邱相榤／王齊麟

日本女單代表宮崎友花出席賽前晚宴。（Getty Images）

羽毛球年終賽｜12月18日賽程賽果

一號場地

1/女單A組：山口茜 對 華達妮（上午9:30起）

2/女單A組：安洗瑩 對 宮崎友花

3/女雙A組：賈一凡／張殊賢 對 福島由紀／松本麻佑

4/混雙B組：馮彥哲／黃東萍 對 吳塤閥／賴潔敏

5/男單B組：李詩灃 對 奈良岡功大

6/女單B組：王祉怡 對 拉查諾（下午5:00起）

7/女雙B組：劉聖書／譚寧 對 白荷娜／李昭希

8/男單B組：周天成 對 石宇奇

9/男雙B組：謝定峰／蘇偉譯 對 梁偉鏗／王昶

10/男單A組：安頓臣 對 基斯迪

二號場地

1/女雙A組：陳康樂／蒂娜 對 岩永鈴／中西貴映（上午9:30起）

2/混雙B組：陳堂傑／杜頤溈 對 Jafar HIDAYATULLAH/Felisha Alberta Nathaniel PASARIBU

3/女單B組：韓悅 對 李美妙

4/女雙B組：金慧貞／孔熙容 對 謝沛珊／洪恩慈

5/男雙A組：金元浩／徐承宰 對 古他瑪／伊斯法漢

6/男單A組：韋迪辛 對 波波夫（下午5:00起）

7/混雙A組：普亞華蘭魯羅／飄訕攀 對 捷基爾／迪蕾

8/男雙A組：萬煒聰／鄭凱文 對 邱相榤／王齊麟

9/混雙A組：蔣振邦／魏雅欣 對 綠川大輝／齋藤夏

10/男雙B組：蘭基雷迪／謝提 對 艾費恩／艾迪安圖

中國男雙組合梁偉鏗／王昶。（Getty Images）

羽毛球年終賽｜直播

Now631台及680台直播

羽毛球年終賽｜抽籤+參賽球員名單

男子單打

A組：韋迪辛（泰國）、安頓臣（丹麥）、波波夫（法國）、基斯迪（印尼）

B組：李詩灃（中國）、周天成（中華台北）、石宇奇（中國）、奈良岡功大（日本）

女子單打

A組：安洗瑩（韓國）、山口茜（日本）、華達妮（印尼）、宮崎友花（日本）

B組：王祉怡（中國）、韓悅（中國）、李美妙（泰國）、拉查諾（泰國）

男子雙打

A組：金元浩／徐承宰（韓國）、萬煒聰／鄭凱文（馬來西亞）、古他瑪／伊斯法漢（印尼）、邱相榤／王齊麟（中華台北）

B組：謝定峰／蘇偉譯（馬來西亞）、蘭基雷迪／謝提（印度）、梁偉鏗／王昶（中國）、艾費恩／艾迪安圖（印尼）

女子雙打

A組：陳康樂／蒂娜（馬來西亞）、賈一凡／張殊賢（中國）、福島由紀／松本麻佑（日本）、岩永鈴／中西貴映（日本）

B組：金慧貞／孔熙容（韓國）、劉聖書／譚寧（中國）、白荷娜／李昭希（韓國）、謝沛珊／洪恩慈（中華台北）

混合雙打

A組：普亞華蘭魯羅／飄訕攀（泰國）、蔣振邦／魏雅欣（中國）、捷基爾／迪蕾（法國）、綠川大輝／齋藤夏（日本）

B組：馮彥哲／黃東萍（中國）、陳堂傑／杜頤溈（馬來西亞）、吳塤閥／賴潔敏（馬來西亞）、Jafar HIDAYATULLAH/Felisha Alberta Nathaniel PASARIBU（印尼）