體壇風雲人物｜法國傳奇亨利獲終身成就獎　大帝之手遭球迷翻舊帳

由英國《BBC》主辦的2025年度體壇風雲人物（SPOTY）頒獎禮周四（18日）舉行，法國名宿亨利獲頒最高榮譽的終身成就獎。現年48歲的亨利從四名子女手中接過獎座，場面動人；不過不少愛爾蘭球迷卻對一事耿耿於懷，群起網上「翻舊帳」。



亨利在四名子女手上接過2025年度體壇風雲人物「終身成就獎」。（Getty Images）

亨利領獎時感性表示：「足球給予了我一切，而我也為它傾盡所有。能作為足球歷史的一部分獲得這項肯定，我絕不會視之為理所當然。」這位曾橫掃英超的「高貝利大帝」將榮譽歸功於家人，特別是對四名子女發表了深情告白：「這個獎是屬於你們的，不是我的。是你們在教育我，將我從過去的創傷中拯救出來，讓我看到什麼是人性、脆弱與共情。」

雲格將亨利由祖雲達斯帶到阿仙奴，從此開啟一段傳奇之旅。（資料圖片/Getty Images）

亨利在法甲摩納哥出道，效力意甲祖雲達斯時表現平平，後來獲得阿仙奴領隊雲格賞識，從此開啟傳奇之路。他在效力兵工廠期間共射入228球，為隊史頭號射手；他作為2003/04英超賽季不敗封王（The Invincibles）的核心，生涯共奪得兩座英超冠軍及三屆足總盃，曾四度問鼎英超金靴，至今仍保持單季20次助攻的紀錄。生涯後期他轉投巴塞隆拿，並在2008/09年一圓歐聯冠軍夢想，後於美職聯紐約紅牛掛靴。

國家隊方面，他是1998年法國世界盃主場捧盃成員，並在2000年再奪歐洲國家盃。

他在退役後曾執教摩納哥及美職聯球隊，近年轉戰青訓，並在2024年帶領法國奧運隊奪得巴黎奧運男足銀牌。

亨利在阿仙奴登上事業高峰。（資料圖片/Getty Images）

亨利在2012年短暫外借阿仙奴，「高貝利大帝」重返酋長球場建功成為一大經典。（資料圖片/Getty Images）

榮譽背後的「大帝之手」

然而，榮譽背後亦伴隨著無法抹去的爭議。在亨利的獲獎報道下方，大量愛爾蘭球迷湧入留言，重提2009年世界盃歐洲區外圍賽附加賽的「大帝之手」。當時兩隊兩回合踢成1：1平手，亨利在加時階段明顯用手控球，然後助攻加拿斯得分，愛爾蘭球員群起投訴無果，最終法國憑此問題球淘汰對方獲決賽周資格。

亨利「大帝之手」成為愛爾蘭球迷一生的痛。（資料圖片/Getty Images）

不少愛爾蘭球迷諷刺留言：「他最大的成就，是一手阻止愛爾蘭晉身世界盃」、「那個蓄意手球進軍決賽周，大概也是成就之一吧」。