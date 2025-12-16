曼聯三度領先仍遭般茅逼和4：4　有前無後教頭阿莫林頭痕｜英超

英超本港時間周二（16日）凌晨上演獨腳戲，曼聯主場迎戰般尼茅夫變成入球騷，在三度領先下仍然保不住勝果，被般尼茅夫逼和4：4。曼聯失分後，更錯過追平第4位車路士的機會。



多名老練中堅皆受傷下，曼聯要派小將艾登希雲鎮守中路，備受壓力。（Getty Images）

由於曼聯兩位中堅馬菲斯迪歷特及哈利馬古尼仍然養傷，近期被逼起用19歲小將艾登希雲踢正選，防線難免不穩。不過曼聯甫開賽先有好消息，阿密特迪亞路在13分鐘即把握對方防線出錯，頂入空門先開紀錄；不過紅魔後防其後「送禮」，被安東尼施美安射成1：1。上半場進入補時階段後，卡斯米路頂入角球再次為曼聯取得領先返回更衣室。

曼聯未竟全功，錯失追貼車路士的機會。（Getty Images）

換邊後，般尼茅夫大舉反攻，先藉法蘭斯高艾雲尼臣入球，加上馬科斯達華尼亞主射罰球入網，反超前3：2，不過曼聯亦由隊長般奴費南迪斯射入靚罰球扳平3：3。

曼聯三度領先仍被般尼茅夫逼和，球員賽後難掩失望之情。（Getty Images）

戰至79分鐘，馬菲奧斯根夏建功入波，正當曼聯以為能全取3分之際，般尼茅夫即時逞勇，在84分鐘由高洛比射入逼和4：4，般尼茅夫同時亦成為首支連續3次英超作客奧脫福，都能攻入3球或以上的球隊。

般尼茅夫高洛比射入逼和4：4一球後，興奮地大打空翻慶祝。（Getty Images）

曼聯由贏變和，錯失追至與第4位車路士同分的機會，現時仍然落後車路士2分排第6位。賽後曼聯主帥阿莫林承認防線表現差：「我但在進攻時表現非常好，逼搶亦見效率，惟在禁區內防守時總有困難，需要繼續改善。」

曼聯下場英超作客第3位阿士東維拉，難以輕言取勝。