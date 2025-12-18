足球｜馬來西亞歸化兵造假　三場國際賽成績作廢　被判輸0：3

亞洲球壇爆出違規醜聞，馬來西亞國家隊因在多場國際A級賽事中派遣不具備上陣資格的歸化球員，於周三（17日）正式收到國際足協（FIFA）的重罰通知：在2025年期間三場違規國際賽事成績被作廢，全部被直接判輸0：3，並罰款一萬瑞士法郎（約9.78萬港元）。



另一名違規歸化兵Joao Vitor Brandao Figueiredo。（資料圖片/Getty Images）

根據馬來西亞足總發表的官方聲明，FIFA紀律委員會於12月12日開會後，證實馬國足總違反了《FIFA 紀律準則》第19條。涉及違規上陣的賽事包括：

1) 友賽1：1和佛得角（5 月 29 日），現判輸0：3。

2) 友賽2：1勝新加坡（9 月 4 日），現判輸0：3。

3) 友賽1：0勝巴勒斯坦（9 月 8 日），現判輸0：3。



馬國足總表示，會先向FIFA申請獲取完整的判決理由書，再考慮下一步行動。

其中一名違規歸化兵Gabriel Palmero。（資料圖片/Getty Images）

事實上，馬來西亞的歸化兵問題不是首次出現。今年9月FIFA調查發現，馬國足總在提交歸化球員參賽資格時，使用了篡改及偽造的文件，七名涉事的歸化球員曾代表大馬出戰6月對越南的亞洲盃外圍賽。

這批球員早前已被FIFA判罰停賽一年，並每人罰款二千法郎，而馬國足總當時亦因偽造文件被重罰35萬法郎。今次FIFA進一步追溯至多場友誼賽並直接判輸，對馬來西亞的世界排名積分及聲譽無疑是又一次打擊。