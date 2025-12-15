WTT香港總決賽8.7萬人入場創紀錄　WTT行政總裁：首年已取得成功

一連五日的WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025），周日（14日）在紅磡香港體育館圓滿結束，大會公布五日賽事共有87000人入場觀看，成為歷年最成功的WTT總決賽。

WTT行政總裁丹頓（Steve Danton）及中國香港乒乓球總會主席余國樑皆認為今次賽事給予球員、球迷不一樣的體驗，部分球迷卻對今次賽事持不同意見。



WTT香港總決賽在紅館圓滿結束。（夏家朗攝）

香港與WTT簽下三年合約，今年首度把WTT總決賽帶到紅磡香港體育館，雲集男單、女單及混雙的好手，上演一連五日的激戰。當WTT開始售票後，門票在各平台迅速售罄，大會公布五日賽事共87000人入場，創下WTT總決賽最多人數的紀錄。

「乒乓球向來是較傳統的運動，我們揀選在紅館上演（WTT）總決賽也有一定風險，但當看到看台上滿滿的觀眾，歡呼聲此起彼落，這已超出我們的預期，第一年在香港已有這個效果，只會再推高明年的期望。」WTT行政總裁丹頓表示。

WTT行政總裁丹頓。（夏家朗攝）

香港對上一次辦國際賽是6年前的世界盃，今次從伊利沙伯體育館移至紅館，中國香港乒乓球總會主席余國樑認為，今年賽事為球員、球迷提供不一樣的體驗，「整個賽事在紅館的設置都不同，從運動員出場、音響、燈光、訪問等細節，為球員及球迷有不同的比賽體驗。」WTT未來兩年的總決賽仍在香港舉行，余國樑直言不排除來年移至啟德體育園進行，他強調從球員、球迷等方面也對今次賽事非常正面。

香港乒總主席余國樑。（夏家朗攝）

WTT總決賽選擇落戶香港，除了香港是國際大城市外，中國畢竟是乒乓的最大市場，鄰近內地市場，讓世界各地的球迷可以來到香港觀賽。今次總決賽不少中國球手入圍，當中包括王楚欽、孫穎莎兩大球手，「莎頭組合」在內地擁有超高人氣，今次在紅磡鐵路站也出現兩人廣告，場外不少人兜售印有「莎頭」的應援物，有兩人肖像的展板亦變成打卡位，同時出現長長人龍，可見二人人氣之高。

不少王楚欽、孫穎莎的球迷來港觀戰。（夏家朗攝）

WTT香港總決賽的門票分別在本地及內地的售票平台發售，乒總主席余國樑指球迷比例為6成、3成、1成，內地球迷佔6成，3成是香港球迷，另外1成則是其他球迷，他認為這比例「健康」：「紅館正在火車站（紅磡鐵路站）旁邊，交通方便，有利更多球迷來看球。」

WTT總決賽過往曾在新加坡、福岡等地上演，對比其他主辦城市，丹頓認為香港首次舉辦已是有聲有色，「過去兩年在日本舉行（WTT總決賽），取得不錯效果，香港今年已經提升另一層次，當然紅館有幫助，從各方面的體驗、球迷等協助下，像是北京、重慶等大城市都需要時間，又例如新加坡大滿貫，我們第五年舉辦，一年比一年好，但在香港首次已經取得莫大的成功。」

（夏家朗攝）

在紅館作賽，兩名港隊代表黃鎮廷與杜凱琹比較有感覺，畢竟紅館過往常辦演唱會，阿杜笑言以另一角度體驗紅館，像是莫利加特、哥斯等外國球手，均認為紅館氣氛好，而香港配套齊全，整體體驗十分良好。男單封王的張本智和說：「我上一次來港是五、六年級，香港的美食、風景還是很好。」韓國混雙奪冠的申裕斌也有類似看法，「香港有太多美味的食物，酒店很好，美麗的風景令我保持良好狀態，我感到很幸福。」

分別來自深圳及浙江的兩名「莎頭」女球迷文小姐及陳小姐，特意來港支持偶像，但整體體驗不是太好，「紅館看球的感覺還好，我們的位置部分被掩擋，連球檯都看不清楚，我們想要求換位置但工作人員不容許，之前在澳門看全運會也可以換位，而且安檢十分嚴謹，工作人員又不太禮貌。」這兩名「莎頭」球迷表示購票困難，同時指不少位置好的門票也落在黃牛手上。