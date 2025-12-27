英超｜曼聯奇兵入靚波奠勝　無兵之下阿莫林為贏波變陣泊大巴

聖誕過後英超快車又開啟！英國時間「拆禮物日」（Boxing Day）晚上，先上演一場獨腳戲大戰，結果曼聯主場憑奇兵柏德列多古（Patrick Dorgu）射入世界波，以1球力挫紐卡素。



「紅魔」曼聯今仗有7名球員缺陣，教頭阿莫林（Ruben Amorim）放棄「耍家」3後衛陣式，變陣改用傳統4後衞，成功贏波。

曼聯今仗變陣打4後衛，末段甚至踢6後衛泊大巴，堅守之下贏波。（Getty Images）

曼聯本身已有中堅馬古尼及迪歷特長唞，日前再增添般奴費南迪斯和明奈兩名傷兵，加上阿密特迪亞路、麥比奧莫及馬沙拉奧離隊出戰非國盃，調兵遣將都考起阿莫林。這位葡藉教頭連向來堅持的3-4-3陣式今仗亦未能排出，要改打4-2-3-1，以利辛度馬天尼斯和艾登希雲扼守中路，勞基梳爾及達洛治任兩閘。

柏德列多古終於取得加盟曼聯後首個入球。（Getty Images）

不過今仗主角必定是柏德列多古，這名21歲丹麥國腳由翼衛變翼鋒，開賽24分鐘禁區邊接應角球凌空抽射入網，這球世界波被網民指與2002年歐聯決賽皇馬施丹射入的「天外飛仙」入球相似。柏德列多古自今年2月由萊切入「魔」後上陣38場，今仗終於開齋。

柏德列多古射入世界波助曼聯主場擊退紐卡素全取3分。（Getty Images）

曼聯上半場保住領先優勢後，下半場開始求穩，不斷換入後衛力求保住勝果，最後30分鐘更加派出6名後衞同時上陣，以中堅約羅入替卡斯米路，同時將入球功臣多古移後堅守，甚至在88分鐘以久未上陣的杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）入替勞基梳爾，希望保持防線活力，這名荷蘭左後衞此前已11個月未有為曼聯披甲。

曼聯於比賽末段連久未上陣的杜維爾馬拉西亞亦派上場，此子已11個月未為紅魔披甲。（Getty Images）

曼聯最終順利贏波，全場僅9次射門，遠遜於客軍16次，控球率低見33%，不過贏波足以解千愁，目前已追至與第4位車路士同分，但踢多1場。