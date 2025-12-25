英超︱曼聯大件事　般奴受傷歸隊無期　阿莫林：他無可替代

曼聯上場英超聯賽作客1：2敗走阿士東維拉，比起敗仗問題更大的是，隊長般奴費南迪斯受傷，半場已被換出。
般奴傷勢嚴重，主帥阿莫林證實未為般奴定下歸隊時間表，同時表示在他養傷期間找人取代他根本「沒有可能」。

曼聯隊長般奴費南迪斯對維拉一仗受傷，半場已被換出。（Getty Images）

曼聯隊長般奴費南迪斯受傷　主帥阿莫林：沒有確實歸期

阿莫林沒有多說般奴受傷情況，唯一肯定的是拆禮物日對紐卡素一仗，對方肯定倦勤。這位葡萄牙少帥承認，肌肉受傷的般奴費南迪斯在隊中「無可替代」，並表示他不清楚般奴要休戰多久，預料要避戰一段較長時間。

「要取代般奴是無可能的」，英超賽前記者會上，阿莫林這麼說：「但今早當我跟全隊說起的時候亦提到，我們需要向好的方向想，要在這件事入面找出好的地方，很多人必須挺身而出。」他指出，不止是創造力方面，球隊每次有死球都是由般奴去組織，「現在是個好機會讓每個人挺身而出，知道我們不能依賴一個人做所有事情。」

般奴費南迪斯沒有復出時間表。（Getty Images）

阿莫林冀球隊借機會戒掉「般奴依賴症」　非國盃暫失3將

阿莫林承認：「有時我們依賴般奴的組織和創造力，現在我們失去般奴，麥比奧莫和阿密特（迪亞路），對球隊而言相當重大。」非洲國家盃正在舉行，曼聯失去3位成員，麥比奧莫代表喀麥隆，阿密特迪亞路為科特迪瓦出戰，而守將麥穆殊為摩洛哥上陣。

有危亦有機，阿莫林希望利辛度馬天尼斯、梳爾等球員可以站出來，好讓球隊擁有更多領袖。對於哪一位球員可以踢般奴的中場位置，阿莫林回應：「我們有其他球員，或許我們需要用上另一種踢法。我認為積克費查（Jack Fletcher）（對阿士東維拉一仗）做得很好，這正是為何當我們有這種機會時，我們需要給予積克及其他球員空間，我們會找到應對的解決辦法。」

曼聯主帥阿莫林。（Getty Images）

冀馬天尼斯、梳爾挺身而出　「我們會找到解決辦法」

阿莫林對麾下信心十足：「我有信心我們可以在任何比賽中獲勝。我們有一些問題，這刻我們失去很多球員，但我相信球隊。」他續稱，「那會困難得多，但我相信我的球員。若我們專注比賽，我們便能獲勝。」

他之後接受Sky Sports訪問時，談到上任曼聯主帥之位一周年， 自己短時間內變得不同和更好，加盟以來獲益良多，「過去一年我所學習到的，較我在過去5年當領隊加起來更多。」如果時間可以回到一年前，他說在很多事情上會有不同做法，「無論將來發生什麼事，我已獲益良多，我現在是個不一樣的領隊……我覺得我現在是個更出色的領隊。」

