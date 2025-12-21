英超︱利物浦慘勝九人熱刺　伊沙克入球即傷出或在冬窗搶曼聯目標

利物浦在射手沙拿（Mohamed Salah）暫時離隊出戰非洲國家盃之際，今周作客熱刺，半場雙方踢成0：0，以破紀錄身價加盟的伊沙克（Alexander Isak）半場後備入替，56分鐘域斯（Florian Wirtz）妙傳予他開紀錄，可能是兩位新成員終於融入球隊的序章。

可惜伊沙克射門當刻被熱刺守將雲迪雲踢傷，未能繼續比賽，就算以2：1贏波全取3分，升上第五位，並追至跟第四位的車路士同分，亦只能算是慘勝一場。瑞典前鋒傷勢未明，或加強利物浦冬窗再增兵的決心，《衛報》消息指頭號目標施美安（Antoine Semenyo）的第一選擇正是紅軍。



英超︱伊沙克為利物浦入球一刻，即被對手踢傷。（路透社）

域斯助攻伊沙克開紀錄 利物浦4.5億新兵初見化學作用

利物浦作客熱刺大多是硬仗，今次亦不例外，沙維西蒙斯33分鐘鞋底踩中雲迪積克小腿，紅牌被逐，熱刺少踢一人，戰情一樣緊湊，半場雙方踢成0：0。半場休息後，利物浦主帥史諾以伊沙克入替巴特利，變陣很快見效，利物浦把握對方守將羅美路誤傳前場組織攻勢，56分鐘域斯妙傳予伊沙克建功，德國中場終收穫加盟後首次聯賽助攻。

無奈伊沙克起腳當刻，雲迪雲施鉸剪腳攔截，就算入球後仍無法起身慶祝，經治療後未能繼續比賽。賽後談及瑞典人的傷勢，史諾稱，「我們要再等待和查看，但當一個球員入球後受傷，而沒有嘗試返回球場作賽，通常都不是好事。」

英超︱艾基迪基為利物浦攻入第二球，紅軍作客2：1勝熱刺。(路透社)

史諾冀冬窗購入般尼茅夫翼鋒 辛苦慘勝九人熱刺或成催化劑

伊沙克以1.25億英鎊加盟利物浦後，因狀態及傷患問題遲遲未能表現身價，今場這個入球原本可能是個好開始，可惜隨即便因受傷而未能延續。紅軍66分鐘由艾基迪基力壓羅美路頂成2：0，熱刺劣勢下未放棄，83分鐘李察利臣的入球追近至1：2。

利物浦在多踢一人下未見優勢，補時3分鐘羅美路領取今場第二面黃牌被逐，紅軍千辛萬苦才險勝最終9人作賽的熱刺，部分主力再次未能踢出應有水準，史諾的戰術和臨場部署再次受到不少球迷質疑。無可否認的是，失去路易斯迪亞斯令利物浦前場衝擊力大減，盛傳般尼茅夫翼鋒施美安（Antoine Semenyo）是史諾在冬季轉會窗首選。

般尼茅夫翼鋒施美安（Antoine Semenyo）。（Getty Images）

曼城曼聯利物浦熱刺齊爭施美安 消息指紅軍為球員首選

25歲的施美安速度高，身體對抗性強，愈來愈多大球會都想得到這位加納國腳，單是英超幾乎所有前列球會都曾傳過緋聞。不過1月轉會窗重開，最想得到他的暫時為曼聯、曼城、利物浦和熱刺4大球會，熱刺獲評為目前機會較細一隊。施美安是史諾眼中的「沙拿接班人」，他上季在37場英超攻入11球兼獲6助攻，今季16場已獲8入球3助攻。

根據《衛報》消息指出，曼聯有意搶人，可是施美安本人首選是利物浦，次選是曼城。施美安盛傳合約中的解約金約為6500萬英鎊，利物浦原本不太願意付出，可是假如伊沙克傷勢嚴重，或迫使紅軍願再次出高價收購。