ATP香港公開賽｜37歲施歷膝傷後繼續馳騁　堅持22年仍享受網球

ATP香港網球公開賽今星期在維多利亞公園網球場上演，芸芸參賽球手中，贏過美網冠軍﹑世界排名曾登上第三位的施歷（Marin Cilic），無疑是今屆履歷最強的一人。這名37歲老將相隔兩年再度來港參賽，兩年間他曾接受膝傷手術，世界排名試過跌出1000位，施歷未言退，依然努力返回球場。

施歷在香港公開賽展開22個職業賽季，首圈直落兩盤擊敗同齡的曼拿連奴後，透露即使經歷大傷、堅持多年依然享受網球。



來自克羅地亞的施歷，上次在維園網球場亮相，是2024年的香港公開賽，當時是他接受膝部手術後的首場正式賽事，惟當時首圈止步。兩年後，施歷重返維園，首圈面對另一名老將﹑同樣年屆37的曼拿連奴（Adrian Mannarino），二人識於微時，自13、14歲已經相識，以發球強勁見稱的施歷，今場以發球牽制對手，開局初段即打破對方發球局，一度領先至3：0，施歷繼續在對方發球局施壓，曼拿連奴好不容易才保住發球局，施歷以6：3先取首盤。

施歷第二盤連破對方兩個發球局、一口氣連取5局，領先至5：1，曼拿連奴被打得十分洩氣，不禁大叫一聲，結果施歷再贏一盤6：2，花1小時24分鐘直落兩盤勝出，晉身次圈。

克羅地亞老將施歷相隔兩年再度來港出戰。（梁鵬威攝）

施歷與曼拿連奴相識超過20年，今次僅是兩人在ATP巡迴賽第4次對碰，施歷直言面對對方總是不易應付，尤其是在維園這種快場，幸好他今日發球保持水準，僅一個發球局受威脅，以簡潔、有效率的方式結束今仗，施歷稱讚對方寶刀未老，同時讚賞同齡的自己。

相隔兩年，施歷再在香港作賽，他笑言可以與家人共渡聖誕才開季，指這城市依然受喜愛，無論是酒店、球場也看到城市的美景，天氣較兩年前更涼，總括來說是比賽的完美環境。

施歷直落兩盤擊敗同齡的曼拿連奴。（梁鵬威攝）

對比兩年前，香港景色依然，但施歷的狀態卻是大相逕庭。兩年前的香港公開賽，是他完成右膝手術後的首仗，該仗後緊接出戰澳網，卻在年中退出法網，膝部再施手術，世界排名跌出1000位以外，當年36歲的他未有乘勢退役，反而積極回歸賽場。

施歷兩年前曾出戰香港公開賽，當時他完成右膝手術後復出。（資料圖片／葉詩敏攝）

2024年9月，排名第777位的施歷，以外卡身份出戰杭州公開賽，一路殺進決賽，更直落兩盤擊退中國球手張之臻封王，相隔3年再度捧走ATP巡迴賽錦標。這名克羅地亞老將上年未受膝傷困擾，積極參賽，連ATP挑戰賽（ATP Challenger）也看到這名老將的身影，「你要接受自己不再是前100﹑前50，不可以再揀比賽打。」施歷深明自己的位置，勤力參賽下，他的世界排名去年重返世界前100位，世界排名如今升上第73。

即使施歷經歷兩次膝部手術，他都未言退，在2024年9月以世界排名777位贏得杭州公開賽，取得復出後首冠。（Getty Images）

兩年後重臨維園，這名克羅地亞老將經歷艱難的2025年後，如今對自己身體狀態充滿信心，「我的身體感覺相當良好，上年賽季充滿挑戰性，ATP挑戰賽也參加過，我的排名從1000位慢慢拾級而上，一路上不少困難，但充滿樂趣，我覺得現時自己處於不錯的位置，或者今年可以再創佳績。」

克服膝傷，施歷自覺身體狀態良好。（梁鵬威攝）

施歷生涯贏過大滿貫﹑世界排名曾登第三，在運動員生涯黃昏、兩年內兩度接受膝部手術，他大可以選擇掛拍，他卻堅持下去，如今在香港展開第22個職業賽季，他笑言忘記是第幾季，卻沒有忘記對網球的熱誠，「即使在球圈多年，我依然享受在球場上打波的感覺，每次飛往不同地方、與球手對戰，這些都令我十分開心，尤其是在這年紀，健康地延續自己的網球生涯已非一件易事。」

施歷是巡迴賽中其中一名長青球手，他歸功於年青的努力，多得年青時好好照顧身體，才可一直打下去。縱說不上贏盡一切，但37歲的施歷對成績沒有太大追求，只想與其他球手一樣，繼續在場上馳騁，「我的排名太後了，難言什麼目標，我會努力像其他球手一樣，每天也努力訓練，準備好在場上比賽，而聆聽身體同樣重要，希望2026是有趣的一年。」