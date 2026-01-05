ATP香港公開賽｜黃澤林登場雙打響勝鼓　明戰單打冀球迷繼續支持

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）今日（5日）在維多利亞公園網球場率先登場，夥拍加拿大的迪亞路（Gabriel Diallo）出戰ATP香港網球公開賽的雙打，首圈遇上阿根廷組合，即使今場安排在一號場，球迷同樣逼爆，結果黃澤林與迪亞路激戰1小時41分鐘，以2：1力克對手晉級。



黃澤林與迪亞路今出戰雙打。（梁鵬威攝）

香港公開賽是2026年首項ATP巡迴賽賽事，黃澤林當然選擇在主場出戰，今日（5日）夥拍加拿大球手迪亞路參加雙打，首圈面對阿根廷組合甘美辛拿 / 艾卓維尼（Francisco Comesana／Tomas Martin Etcheverry）。

這場賽事並非編排在中央場，而是一號場，香港公開賽今日免費予公眾入場，即使是下午4時開賽，一號場早已人頭湧湧，排隊入場的人龍從頭至完場也存在，不少在中央場的醒目球迷，在高處眺望，避開人潮，而不時入場睇網球的歌手陳奕迅也是觀眾之一，在前港將張玲陪伴下觀戰。

歌手陳奕迅同樣入場支持黃澤林。（梁鵬威攝）

黃澤林發球向來強勁，今次夥拍身高2米03的迪亞路，拍檔比Coleman高一截，發球威力同樣強勁。這對「加港」組合全場轟出11次Aces球，比對方多出6次，雙方首盤互保發球局，力戰至「刁時」，黃澤林與拍檔稍為佔先，Coleman以一記扣殺「埋齋」，以細分9：7先取一盤，一號場傳來強勁的歡呼聲。

第二盤，雙方互破發球局，惟黃澤林／迪亞路在第6局再失守，以3：6被追成平手，進入決勝負的「搶十刁時」，黃澤林／迪亞路同樣是佔先的一方，結果以10：6奠定勝局，力戰1小時41分鐘力克阿根廷組合。

黃澤林／迪亞路在雙打旗開得勝。（梁鵬威攝）

黃澤林上次在維園的雙打拍檔是黃俊鏗，兩人合力為港隊出戰台維斯盃，今次換上加拿大球手迪亞路，Coleman表示與迪亞路時常在巡迴賽中碰面，雙方份屬好友，今次更難得合作雙打，Coleman直呼過癮，盛讚身高逾2米的拍檔發球勁。若然兩人單打攜手過關，將會在次圈由拍檔變對手，Coleman坦言沒有想太多，大家都只專注在自己的表現，就算碰頭而落敗，也只是2026年的其中一個星期，不會太介懷。

黃澤林。（梁鵬威攝）

黃澤林主場出戰，今次被安排在一號場出賽，Coleman表示是第一次，但同樣坐爆觀眾席而感興奮，「我未試過在『Sidecourt』（一號場）打波，或許是因為我所以如此擁擠，香港球迷都很愛網球，很開心自己的比賽有這麼多支持，明天單打將返回主場，屆時開波時間較為早一點，希望球迷們繼續入場支持我。」

香港公開賽是今年第一個賽事，黃澤林希望寓賽於操，慢慢拾回節奏，新球季有個好開始。Coleman明日（6日）在中央場第二場登場，與阿根廷的拿方尼（Mariano Navone）交手。