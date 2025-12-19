網球｜艾卡拉斯突宣布與教練費雷羅結束合作　拒絕受訪向記者致歉

世界排名第一、擁有6座大滿貫冠軍的西班牙球星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），周三（17日）突然宣佈與合作長達7年的恩師費雷羅（Juan Carlos Ferrero）分道揚鑣。



艾卡拉斯與教練費雷羅結束合作。（資料圖片/Getty Images）

這項消息在新賽季開始前爆出，震撼網壇。雙方雖然均未公開原因，但據悉這次「分手」並非由費雷羅提出，這位曾視艾卡拉斯為「第四名子女」的名帥坦言：「我本希望能繼續合作。」

22歲的艾卡拉斯在15歲時便進入費雷羅的網球學校受訓。在費里路的引領下，他從寂寂無聞的西班牙小子躍升為網壇巨星，合作至今奪得24個錦標，包括6個大滿貫及8個大師賽冠軍。

艾卡拉斯在聲明中感性表示：「感謝你將我童年的夢想變成了現實。當我還只是個孩子時，我們就開始了這段旅程；這段時間不論在場內場外，你都陪我走過這段不可思議的道路。我非常享受與你一起走過的每一步。」儘管語帶感激，但費雷羅本人直言渴望留任，顯示這次決定主要是由艾卡拉斯一方作出。

消息公佈翌日，大批傳媒湧到艾卡拉斯的訓練基地，而艾卡拉斯則一反常態，禁止媒體進入練習區。當他駕車抵達時，面對記者連珠炮發的提問並未開口回應，僅在入內前稍作停留，露出神色凝重的表情，並雙手合十向在場記者致歉。目前他暫定由2024年加入團隊的助理教練盧比斯（Samuel Lopez）暫代教練一職。

艾卡拉斯向記者合十，示意不會回答問題。（網上影片截圖）

東尼拿度分析：原因與網球無關

對於這次令人出乎意料的拆夥，名將拿度的叔叔兼前教練東尼拿度（Toni Nadal）接受電台訪問時直言感到意外，並認為原因「與網球無關」。

東尼拿度指出，教練與球員的關係非常複雜，特別是當球員長大成人後，權力平衡和關係都會發生變化：「在開始時，球員還是個孩子，教練作所有決定。但當球員成熟後，獨立的慾望會增加。我覺得是艾卡拉斯作出的決定，因為費雷羅說過想留下。既然他在網球方面的表現已經無可挑剔，那原因必然是網球之外的事。」

事實上，早前已有紀錄片揭示雙方關係存在暗湧，艾卡拉斯似乎對費里路的嚴厲要求以及繁重的商業活動感到吃力。東尼拿度認為，這可能是艾卡拉斯想擺脫「父子式」管教，追求個人空間的表現，但他對艾卡拉斯的實力充滿信心，認為換帥不會影響其爭逐大滿貫的表現。