ATP香港公開賽｜商竣程輕鬆過關再讚氣氛佳　以重返前百位為目標

中國網球球手商竣程（Jerry Shang）克服腳傷後，2025下半年逐漸重拾比賽狀態，這名20歲的新星在ATP香港公開賽登場，首圈碰上阿根廷的甘美辛拿（Francisco Comesana），「小商」未受太大壓力，直落兩盤6：4、6：4過關，他再度盛讚香港的氣氛好，使他發揮得特別好。



商竣程。（趙子晉攝）

商竣程在上年的香港公開賽殺入四強，惟當時因流感關係退賽，無緣再進一步，其後「小商」經歷過腳傷，今年再度在香港展開新球季。首圈面對阿根廷球手甘美辛拿，20歲的商竣程未受太大壓力，連贏兩盤6：4，僅花77分鐘解決對手，次圈將硬撼5號種子桑尼高（Lorenzo Sonego）。

商竣程直落兩盤輕取阿根廷球手。（趙子晉攝）

商竣程三度來港參賽，Jerry依然對香港讚不絕口，卻有一點小挑剔，「每次來到香港，自己的狀態、心態就很好，不少來自內地及香港的球迷給我打氣，我在這裏打得很開心，每次都可以發揮自己的水平，今仗發揮同樣十分好，只是天氣非常冷，非我喜歡的天氣。」

商竣程笑言天氣非他最喜歡，無損他對香港的喜愛。（趙子晉攝）

因腳傷關係，商竣程在2025年僅戰8項賽事，傷患是運動員的天敵，商竣程卻樂觀面對，「一直四出打比賽，做自己喜歡的事當然很幸福，但我在受傷時也過得很開心，因為平時沒有太多時間可留在家中，陪伴父母、家人，我的團隊也可有時間休息，我同時可以沉澱一下，凡事都有正反兩面，視乎你如何看待，所以我選擇開心地面對。」

商竣程如今世界排名跌出400位以外，他先以重返前百位為小目標，再慢慢向上衝擊，並謙稱還有不少進步空間，「返回前100、前50是我的小目標，期望未來可以越來越好，我覺得自己還未發揮所有的潛能，而作為一個年青球員，仍有很多地方需要學習、進步，從打比賽累積更多經驗，成就更好的自己。」