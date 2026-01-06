ATP香港公開賽｜黃澤林首勝晉次圈　盤末劣勢保信念逆轉報捷

第三年參加ATP香港公開賽，黃澤林（Coleman Wong）今日（6日）於單打面對阿根廷的拿方尼（Mariano Navone）。戰至第二盤末段，只要Coleman保住發球局，主場首勝已是無限接近，惟接連的無壓力失誤導致失守。

逆境未有打沉這名21歲的港將，他隨即打破對方發球局，並連贏11分，逆轉劣勢變為贏波，結果直落兩盤取得香港公開賽的首勝。無論順風、逆境，Coleman同樣保持信念：「只要打好每一球，定能找到自己節奏。」



黃澤林繼雙打後再度於維園登場。（趙子晉攝）

繼日前的雙打賽事後，黃澤林再度與阿根廷球手碰頭，在香港公開賽男單首圈鬥拿方尼（Mariano Navone），雙方過往未曾交手。

黃澤林首盤第四局陷入被破發的威脅，Coleman第一發球成功率不高，加上發球雙錯誤，面對3個被破發的機會，Coleman連取3分收復失地，雙方在「刁時」不斷周旋，幸好有驚無險地保發，緊接在下個發球局施壓，接連7次「刁時」下艱苦破發，坐滿不少黃澤林球迷的維園網球場當然高興。

Coleman其後再度在發球局失守，幸好他立即打破對方發球局，Coleman鼓動在場球迷的情緒，加上他的發球回穩，他沒有再讓機會溜走，局末再破一局，三破對手發球局下，以6：3先取一盤。

黃澤林第一盤初段第一發球一度不穩。（趙子晉攝）

第二盤，黃澤林與拿方尼互保發球局，直至第9局戰局產生變化，黃澤林在自己發球局4次非受壓失誤下失守，落後下未有打沉Coleman，這名21歲港將隨即以一局「Love Game」（編按：零失分）還以顏色，自己發球局也保持強勢，再次以「Love Game」保發，黃澤林愈打愈順，此消彼長，拿方尼甚為洩氣，在不容有失的發球局連輸3分，Coleman從劣勢下連贏11分，扭轉戰局，結果以7：5再下一城，以1小時41分鐘取得香港公開賽首場單打勝仗。

黃澤林第二盤末段一度落後，及後即連贏11分。（趙子晉攝）

對手拿方尼被黃澤林打得十分洩氣。（趙子晉攝）

第二盤後段的反轉，必然是黃澤林今場的致勝關鍵，從落後一下子扭轉局面，Coleman坦言當刻沒有想太多，他深信打好自己就有機會，「每個對手都很穩定、不會胡亂送分，但當刻（落後一個發球局）其實沒有太大分別，我只要打好每一球，就可以找到自己的節奏，再創造得分的機會，很高興今場可以做得到。」

連贏11分扭轉局面，黃澤林一直相信自己，做好自己就有機會。（趙子晉攝）

+ 4

Coleman今仗返回中央場，被編排在第二場上演，下午3時登場，仍然有約5成球迷入場，平日下午同樣獲不少球迷支持，Coleman向球迷們道謝，「今日開波時間較往年早，好開心有很多球迷進場，畢竟是返工時間，至賽事末段愈來愈多球迷入場，好多謝大家入場。」香港近日天氣轉冷，Coleman笑言較喜歡在日光下打波，「平時香港都是熱一點，今日天氣轉涼我都不太習慣，幸好在下午開賽，自己也習慣在陽光下練波，所以這個開賽時間自己很喜歡。」

即使是下午3時開賽，仍有不少球迷入場支持黃澤林。（趙子晉攝）

黃澤林首度晉身香港公開賽次圈，單、雙打雙線過關，Coleman還是抱着有波就打的心態，他不太清楚賽程，反問記者明日是否需要打雙打。黃澤林明日下午再戰單打，對手卻是雙打拍檔、加拿大球手迪亞路（Gabriel Diallo），無論對手誰屬，Coleman希望繼續保持享受比賽的心態，如今先要好好休息，準備明日的賽事。