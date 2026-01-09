ATP香港公開賽｜黃澤林負頭號種子無緣四強　將戰澳網冀再創佳績

香港網球領軍人物黃澤林（Coleman Wong）在主場的ATP香港網球公開賽愈戰愈勇，連過兩關，首闖巡迴賽8強，今日（9日）惡鬥頭號種子、世界排名第7位的穆錫迪（Lorenzo Musetti）。

黃澤林首盤落後，第二盤一度破發領先，惜未能保持勝果，連輸兩盤4：6告負，結束今屆的主場之旅。即使是周五下午時份，仍然有不少球迷入場支持Coleman，使他大為感動。



在維多利亞公園網球場主場出擊的黃澤林，至今在單、雙打未嘗一敗，昨（8日）夥拍迪亞路（Gabriel Diallo）雙打再晉一級，惟拍檔有傷退賽。黃澤林今日再登場，男單挑戰世界排名第7位的意大利球手穆錫迪，兩人上次交手同樣在維園，當時Coleman直落兩盤不敵對手。

黃澤林對穆錫迪一仗，被編排在頭場上演，不少為了支持黃澤林的球迷早在12時半，於維園網球場外排隊入場。今仗於下午1時半開賽，維園網球場起初約4成球迷入場，其後球迷陸續進場，維園網球場人頭湧湧，接近9成入座率。

黃澤林在周五頭場亮相，維園網球場依然人頭湧湧。（梁鵬威攝）

黃澤林與穆錫迪世界排名相差143位，Coleman初段與對方分庭抗禮，面對一面倒支持Coleman的球迷，穆錫迪沉着應戰，在Coleman的發球局中施壓，黃澤林第7局失守，結果以4：6先輸一盤。

即使黃澤林落後，維園的球迷未有放棄，不斷為Coleman打氣，並在第二盤第4局把握破發機會，拉開比分以3：1，惜他未能擴大領先，隨後在自己的發球局4次非受壓失誤失守，第二盤戰況再度回到原點，然後在關鍵的第9局，黃澤林開出兩球Ace球都未能保發，最後再輸一盤4：6，力戰75分鐘直落兩盤吞敗，無緣香港公開賽的四強。

黃澤林。（梁鵬威攝）

雖然與上次同樣兩盤告負，黃澤林自言與對手更接近，只是對方在關鍵分、面對壓力及防守上的處理更勝一籌，成為今場的勝負分野，但Coleman在主場首次打入巡迴賽的八強，為他注下一枝強心針，「在主場打入ATP（巡迴賽）八強，我知道自己有能力與他（穆錫迪）打得更接近，甚至擊敗對方，我感覺無所畏懼，下次將以更強的姿態回歸，我知道我做得到。」Coleman坦言，穆錫迪站在世界前十有其原因，自己有不少地方向對方學習。

黃澤林當然熟悉維園網球場，從當年孤身出戰，至今即使是平日中午時份登場，看台同樣熱鬧，Coleman大受感動，「就算我一人站在球場中，我不感到孤單，多得球迷一直打氣、支持，使我不像孤身作戰，尤其是自己從一個人打波，慢慢到現在有球迷來打氣，感恩很到大家的支持，很感動，亦高興與大家分享這份喜悅。」

黃澤林感激在場球迷，他完全沒有孤軍作戰的感覺。（梁鵬威攝）

隨香港公開賽告一段落，黃澤林準備出發澳洲墨爾本，力爭澳網正賽資格，他深信自己有能力與前列球手一拼，Coleman將集中力放在表現上，而非成績上，「我一直在努力收窄與前列的差距，就算是頂級球員也是普通人，也有狀態之分，我知道自己有能力再闖大滿貫第三圈、甚至走得更遠，也有機會首圈止步，這就是網球，只好繼續專注訓練，保持專業，深信自己有朝一日可達到世界級的水平。」

今年澳網資格賽預計下周開賽，黃澤林在內的一眾球手，力爭16個正賽席位，Coleman到現時的狀態甚有信心，並呼籲澳洲當地的港人，與他一同再衝擊去年美網的佳績。

即使8強止步，黃澤林依然深信自己的能力。（梁鵬威攝）

相隔兩年再交手，穆錫迪指Coleman成長不少，比以往更加進取，他的正手威力有增無減，而且打得更聰明，他在硬地場更難應付。黃澤林現時作為香港網球的代表人物，穆錫迪感Coleman強大的主場之利及壓力，「香港是Coleman的主場，他毫無疑問付出他的所有，在場每一位也為他喝彩，這是動力也是壓力，即使球迷對今日的戰果感失望，但我相信Coleman未來將大放異彩。」