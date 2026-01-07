ATP香港公開賽｜黃澤林劣勢反勝迪亞路晉8強　「感覺超現實」

香港網球之子黃澤林（Coleman Wong）主場出戰ATP香港公開賽，周二（6日）在男單賽事擊敗世界排名72的阿根廷球手拿方尼（Mariano Navone）後，面對更強對手，來自加拿大的6號種子迪亞路（Gabriel Diallo）。

Coleman在落後一盤的劣勢下，連追兩盤反勝，首次晉身ATP巡迴賽8強，與迪亞路合演一場近2個半小時的精彩比賽，黃澤林賽後說：「感覺超現實」。



黃澤林再次維園主場出擊。(鄭子峰攝)

陳奕迅羅淑佩齊捧場 黃澤林維園主場再出戰

黃澤林身高已達1.91米，強勁的發球是一大武器，不過2.03米的迪亞路更加高大，身高手長的他發球時速動輒高達220公里，較Coleman的更快，令今仗黃澤林一開始便陷入苦戰。

黃澤林在這場16強賽事於維園主場出戰，就算是周三下午4時多開賽，仍吸引不少球迷入場，熱愛網球的歌手陳奕迅再度與女兒陳康堤到場觀戰，文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦為座上客。今次雖然是二人首度在ATP巡迴賽碰頭，但由於迪亞路為Coleman在雙打賽事的拍檔，熟悉他的打法，因此更難應付。

加拿大「長人」迪亞路是Coleman雙打拍檔，極難應付。(鄭子峰攝)

黃澤林ATP香港公開賽次圈面對加拿大長人 首盤陷苦戰

第一盤24歲的迪亞路先取首局，第二局再得3分領先0：40，黃澤林連取3分追至刁時，惟還是被迪亞路打破發球局再「保發」，拉開至3：0。Coleman劣勢下終發揮發球威力，保住發球局，追近至1：3。

然而面對基本功紮實，而且速度、力量兼備的迪亞路，Coleman一直落入下風，再次被打破發球局下，落後至1：5，他嘗試加強接發球，擊球落點亦更刁鑽，惟迪亞路保發成功，6：1先取首盤。

第二盤黃澤林領前5：2 遭追平後險勝7：5

黃澤林由首盤尾段開始愈戰愈勇，第二盤拉成均勢，雙方各取一局後，第3局雖被迫至刁時，但黃澤林在全場球迷打氣下保住發球局，領先2：1。兩位球手信心此消彼長，迪亞路犯錯漸多，第4局Coleman以追身球迫使對手犯錯，首度獲得破發點，迪亞路以凌厲發球連番得分下順利保發，追成2：2。Coleman再次保發，關鍵第6局他迫至刁時，獲得全場掌聲，之後再得兩分，首度打破對手發球局，局數領先4：2。

迪亞路隨即在黃澤林的發球局取得破發點，Coleman冷靜地得分化解危機，終有驚無險保發，局數領前至5：2。迪亞路發球局，黃澤林再次迫至刁時，再博得破發機會，可惜被迪亞路救回，追成3：5。迪亞路突然「回魂」，打破Coleman的發球局追至4：5，並保發成功追成5：5平手。

關鍵時刻黃澤林發揮「大心臟」本色，「保發」後再在對手發球局領先40：0，獲得3個破發點，迪亞路連救3球追至刁時後，卻手緊連續兩球打落網，Coleman再次破發成功，並以7：5拿下第二盤，大分追成1：1平手。

熱愛網球的陳奕迅再次入場支持Coleman。(鄭子峰攝)

第三盤複製上盤戰情 Coleman領先5：2遭追上

決勝第三盤，黃澤林先保發球局，之後雙方亦順利保發，第4局Coleman以耐性在底線與迪亞路對拉，迫得對手屢次犯錯打落網，搶得破發機會，並成功在第三盤率先破發，領先3：1。

第5局輪到迪亞路取得破發點，黃澤林先憑一記208公里的發球開出Ace救回，之後再開190公里斜角Ace球，就算發球雙錯誤，發球威力強勁下，之後再以一記214公里的Ace球保發成功，局數領前至4：1。Coleman的正手抽擊第三盤明顯加強，在迪亞路的發球局以30：40取得破發點，加拿大長人險險保住發球局追至2：4。

迪亞路已無退路，在黃澤林的發球局迫至刁時，Coleman以一記215公里的Ace球化解，之後再得一分再次「保發」，拉開至5：2。迪亞路保發後，領先5：3的黃澤林serving for the match，劇情一如上盤，發球局落後15：40，對手再博得破發點，Coleman打失下，迪亞路又一次追成4：5，保發後又一次追成5：5。

黃澤林緊張時刻發揮「大心臟」本色 首晉ATP巡迴賽8強

緊張時刻，Coleman在發球局連取4分，贈對手一記「光蛋局」，以6：5再次取得優勢。迪亞路發球局，加拿大球手第一球先打出底線失分，第二球多板對拉下迪亞路再次打出底線，落後0：30，他隨即開出224公里的救命Ace球，再得一分後，又開出220公里另一次Ace，反超前40：30。

Coleman隨即在網前得分，追至40：40，迪亞路打落網後，黃澤林取得ｍatch point，Coleman終再得一分，再贏一盤7：5，在落後一盤劣勢下，以1：6、7：5、7：5連追兩盤，打了接近2個半小時反勝，職業生涯首度晉級ATP巡迴賽8強。

黃澤林主場擊敗迪亞路，首晉ATP巡迴賽8強。(鄭子峰攝)

黃澤林：「我們互相推動對方至極限，打出一場精彩球賽」

黃澤林賽後接受大會即場訪問，對於首晉ATP巡迴賽8強，他說：「感覺超現實」，「很多人來到支持我，迪亞路是個好球員，當領先5：2，到被追成5：5，我都不知道會如何，只好保持信念，相信自己」，又稱今場「我們互相推動對方至極限，打出一場精彩球賽」。

Coleman再次多謝球迷到場支持，坦言：「在香港這個細小的地方，做運動員並不容易」，他揚言並未為8強滿足，「我未完的，想繼續贏下去」。世界排名150位的黃澤林，擊敗排名較他高110位的迪亞路，下場更要面對賽事頭號種子穆錫迪（Lorenzo Musetti）爭入4強，黃澤林稱：「我都好期待，希望大家更落後為我打氣。」