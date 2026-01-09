劍擊女花世界盃｜15歲梁雅媛與正賽擦肩　擁抱未知挑戰世界不懼怕

女子花劍世界盃連續三年在香港上演，香港作為東道主，最多可派30名運動員出賽，同時小將們體驗世界的初舞台，剛踏入15歲的梁雅媛是其中之一，她與正賽圈僅差一步。

這名女花小將上星期在阿聯酋取得突破，於青年世界盃富吉拉站摘下銅牌，不止是首獲國際賽獎牌，更是在大賽初嘗頒獎台滋味。對小妮子而言，這面獎牌是肯定，證明自己的努力沒有白費。



女花小將梁雅媛。（趙子晉攝）

每年的女子花劍世界盃香港站，香港最多可派30名劍手，除了慣常代表港隊的師姐們，不少名額落在一眾青少年劍手身上，亦是小將們初戰成年組國際賽的舞台。今年的女花世界盃香港站也不例外，當中包括2011年、剛生日滿15歲的梁雅媛，這是她第一次參加成年組國際賽。

香港最多派30名劍手出賽，香港排名第40位的梁雅媛原本在候補名單，直至日前查看小組名單才得知遞補參賽，畢竟首次參加國際賽，雅媛難免緊張，小組頭3場面對烏克蘭、日本、新加坡劍手，全敗兼只得1分，縱然是越級挑戰，小妮子受現實衝擊，不禁稍稍紅了眼眶。凡事起頭難，雅媛以一場5：0擊敗波蘭選手，取得首勝後愈打愈順，連贏澳洲及新西蘭劍手，小組贏3輸3，至少晉身淘汰賽，雅媛笑逐顏開。

梁雅媛大勝波蘭劍手後愈打愈順。（趙子晉攝）

梁雅媛3連勝出線，笑逐顏開。（趙子晉攝）

梁雅媛首場淘汰賽面對德國劍手Celia Hohenadel，對方比自己年長7年，雅媛認為今場不夠打，初段形勢與她想像接近，然後放開懷抱、主動進攻，每次進攻也能得分，並打斷對方的氣勢，上演一場15：12的逆轉勝，是意想不到的勝利。梁雅媛與正賽圈只差一步，面對世界排名第56位的烏克蘭劍手柏杜娃（Kristina Petrova），神奇一刻沒有再發生，雅媛以4：15告負，無緣第二日的正賽圈，但對15歲的小女孩已是一大成就。

即使梁雅媛未能晉身第二日的正賽，已經是她生涯的一大躍進。（趙子晉攝）

從被受打擊到放開懷抱，梁雅媛在上星期的阿聯酋站青年世界盃也遇到相似的經歷。雅媛外出征戰經驗尚淺，阿聯酋是她第二次參加青年世盃，畏懼在所難免，「起初感覺外面的人（劍手）又高又快，好恐怖，擔心自己難與她們匹敵。」停留在幻想空間的恐懼，往往是最大敵人，今年赴阿聯酋再戰青年世界盃，原來現實非幻想般困難。

自言「多慮」的雅媛，每次比賽前也有不同的小劇場，對手又高又快，如何是好？「原來我將對手的長處放大很多倍.....」面對實質的對手，就算對方如幻想般又高又快，原來雅媛在劍道上也有能力與她們匹敵，阿聯酋的青年世界盃就是最佳例證。

梁雅媛。（趙子晉攝）

梁雅媛越級挑戰20歲以下的青年組，小組賽全勝以3號種子身份晉級，連挫澳洲、阿聯酋、以色列劍手，殺入四強，穩奪獎牌，即使最終不敵俄羅斯劍手，依然摘下一面銅牌，亦是她生涯首面國際賽獎牌。梁雅媛坦言，處於相同區域的不乏中國劍手，強敵卻相繼落敗，自己帶點幸運成份才走上頒獎台，但從來劍擊比賽的或然率高，就算有相對容易應付的線路，也要把握到才有用。

梁雅媛在阿聯酋富吉拉青年世盃摘銅。（運動員提供）

無論如何，一面青年世界盃獎牌，對小妮子是確實的強心針，「原來我不比其他人差....」在獎牌以外，雅媛同樣有得着，「今次（阿聯酋）比賽本身放鬆心情去打，勝負都沒有所謂，本身為了吸取經驗，原來忘記勝負、專注做好一劍，效果比任何時候都好。本地比賽的成績好壞，往往關係到往後的發展，自己本身都給予自己不少壓力，在壓力下難有好表現，希望在阿聯酋做到的，在下月香港的分齡賽也可做到。」

在阿聯酋摘下這面國際賽獎牌，甚至是梁雅媛生涯中的第一面少年組（17歲以下）或青年組（20歲以下）獎牌，雅媛因為本地排名在前8位，未能在香港體育學院跟隨香港隊訓練，如今每星期花至少5日在劍會訓練。

梁雅媛仍非港隊青年軍，所有訓練時間也在劍會。（趙子晉攝）

有付出，無回報，雅媛曾經有這感覺，但沒有想過放棄，是什麼令她堅持下去？「鍾意囉！」雅媛答得乾脆，不喜歡落敗的雅媛，競技運動從來沒有長勝軍，練習是避免落敗的最佳方法，年紀輕輕的雅媛早已明白這真諦。

當年7歲因為「有型」而執劍，至今7年多，已佔據雅媛一半人生，相信未來也會繼續劍擊這條路。梁雅媛短期目標是正式成為港隊青年軍，說到長期目標，她說得簡潔：「2032布里斯班奧運。」

+ 2

陳諾思在淘汰賽連贏兩場，成為唯一打入正賽圈的港將。（趙子晉攝）

在美升學的陳諾思亦有返港作賽，小組賽4勝2負，需要打淘汰賽，Daphne未受太大壓力，接連以15：4大勝隊友吳佳蔚及中國隊的石玥，成為唯一晉級正賽圈的港將，首圈將與美國劍手施古絲（Lauren Scruggs）爭晉級，而關渝澄、鄭曉為、黃諾頤、梁殷僑等港將，則與正賽只差一步。