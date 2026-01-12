劍擊｜林浩朗發揮亮眼　成巴黎站奪冠奇兵　放鬆心情應戰效果更佳

香港男子花劍隊再度揚威海外！由張家朗、蔡俊彥、林浩朗、鄭鐵男組成的港隊男花出戰男子花劍世界盃巴黎站，香港隊愈戰愈勇，接連擊敗俄羅斯、日本、美國等勁旅，繼2024年的香港站後再度捧走世界盃團體賽冠軍。

決賽硬撼美國時，港隊中段曾經落後，18歲的林浩朗面對伊肯（Nick Itkin）打出一局8：1，為港隊扭轉形勢。「林朗」今站表現亮眼，歸功於兩大「劍神」師兄成為最強後盾，放鬆應戰卻有更好的效果。



港隊男花力克強敵日本及美國封王，繼2024年香港站後再度贏得花劍世界盃團體冠軍。（中國香港劍擊總會）

劍擊團體賽，四人一心、互相補位，才可發揮最大力量。香港隊在巴黎站世界盃做了最佳示範。決賽硬撼美國隊，港隊初段落後4：10，張家朗先在第三局收窄差距，然後小將林浩朗接力在第四局打出8：1，扭轉局面。雖然蔡俊彥被對方的Marcello Olivares追至1分落後，隨後曾經由領先變落後。林浩朗第七局頂住比分，張家朗在關鍵的第八局打出7：3反超前，最後一局交由蔡俊彥獻出5：0，香港隊順利以45：38力挫美國，贏得史上第二個世界盃團體賽冠軍。

（中國香港劍擊總會圖片）

鄭鐵男、蔡俊彥、林浩朗、張家朗（由左至右）為香港隊帶來花劍世界盃史上第二冠。（中國香港劍擊總會圖片）

面對美國一仗，林浩朗面對巴黎奧運銅牌得主、世界第8位的伊肯，單局轟出8：1，對戰局相當關鍵，「林朗」直言該局沒有刻意作出針對性部署，相信在劍道上的自己，「（對伊肯前）教練、隊友都叫我放鬆一點，動作不要太大，做好自己就可以。坦白說，我有大概對應的打法，若有太多部署的話，自己可能只跟隨部署，不夠靈活，我想靠當時的感覺作決定。」

林浩朗（左）在決賽有關鍵發揮，他表示相信自己在劍道上的感覺。（中國香港劍擊總會圖片）

香港隊奪冠過程場場硬仗，俄羅斯、日本、美國全無弱手，林浩朗今站表現亮眼，毫不怯場，尤其是四強戰面對日本時，全場三局細分全勝，助港隊鞏固優勢，他滿意自己在巴黎站的發揮，「全日保持放鬆的心情，發揮到自己應有的水平，想不到贏完一場又一場，最終踏上頒獎台最高一級，好夢幻。」

林浩朗在劍道上放開懷抱，輕裝上陣，全靠背後兩位「劍神」師兄，「如果抱着爭分心態落場，我一定會太過緊張，所以全日都是抱着輕鬆心態去打，『我可以的，不過不失就好了』，加上後面還有張家朗、蔡俊彥，想不到落場效果更佳，面對世界級劍手不一定落敗，也有能力贏到他們。」師兄們同時不斷鼓勵林浩朗，放膽發揮自己，深信他可以憑自己的能力、打法與其他劍手周旋。

與蔡俊彥、張家朗有兩位頂級劍手做隊友，成為林浩朗的最強後盾。（中國香港劍擊總會）

花劍世界盃今季舉行三站，林浩朗全數出戰團體賽，對比前兩站，18歲的林浩朗認為今站汲取前兩站的經驗，器材上、休息上準備更充足，劍道上決定更果斷，表現也比前兩站更好。

林浩朗第一次取得國際賽獎牌，就是價值連城的團體金牌，對他是一支強心針，「這是我第一塊國際賽獎牌，前陣子狀態、表現都是一般，這面金牌對我信心有不少幫助，畢竟之後都有很多比賽，同時令我相信自己可以繼續成為團隊的一分子。」

戰畢巴黎站後，林浩朗馬不停蹄，他與何承謙、蔡子樂等小將周末轉戰青年世界盃，在西班牙馬德里再爭殊榮。