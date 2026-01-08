英超︱曼城爭標關鍵時刻連和3場　哥迪奧拿：變得困難，繼續努力

曼城自11月底英超6連勝，積分一步步追近榜首的阿仙奴，可是踏入2026年，先是作客賽和新特蘭，回師主場對車路士以及今晨對白禮頓，均要失分而回。好不容易追至兩分差距，又回到5分的距離，如果今晚深夜主場擊敗利物浦，阿仙奴的優勢更會擴大至8分。

1：1賽和白禮頓後，哥迪奧拿受訪時再以充滿智慧的答案回應：「3場比賽贏不到，要奪冠會更困難，我們會繼續努力。」



英超︱曼城前鋒射入十二碼開紀錄。（路透社）

曼城1：1遭白禮頓迫和 英超連續3場失分

曼城主場對白禮頓，如意料中佔盡上風，但面對頑抗的對手，戰至41分鐘才由夏蘭特主射十二碼開紀錄。藍月亮全場22次射門，6次中框，預期入球率（XG）達2.35，卻只靠十二碼入一球，反觀只得6次射門的白禮頓，已有3次命中目標，日本國腳三笘勳60分鐘在禁區外起腳中鵠，為客軍扳平1：1。

賽後曼城主帥哥迪奧拿受訪時稱，「我為球隊表現感到非常、非常高興，我們浪費了大量機會，你必須取得入球，但我們未能做到。」他續稱：「我們未能取得入球，就是這樣。有時我們取得入球，有時未能入球。我們要繼續嘗試去做。」

英超︱日本國腳三笘勳60分鐘在禁區外起腳中鵠，為白禮頓扳平1：1。（路透社）

哥迪奧拿：贏英超變得較為困難，我們會繼續努力

哥帥未有怪責麾下球員，並表示：「球員完美地執行，我喜歡他們的踢球風格，我們踢出頂級表現，只是未能取得入球。」今仗是20歲中堅阿利尼（Max Alleyne）首次獲派正選上陣，傳媒問及此子表現時，哥迪奧拿顯得很防備，「問題不在防守，我們有很多守將缺陣，但問題不是防守方面。」

對於曼城的爭標機會，哥迪奧拿指出：「我們有3場比賽未能獲勝，（要贏英超冠軍）變得較為困難，我們會繼續努力。」外界盛傳曼城即將以6500萬英鎊簽入般尼茅夫翼鋒施美安（Antoine Semenyo），哥帥不願多談，推說：「不清楚」（No idea）。

英超︱曼城爭標關鍵時刻連和3場。（路透社）

阿仙奴今夜迎戰利物浦 如贏波榜首優勢增至8分

曼城賽和白禮頓後，與阿士東維拉同樣21戰累積43分，以得失球差力壓對方續居次席，以48分排榜首的阿仙奴，今晚深夜主場迎戰現時排第四位的上季冠軍利物浦，如順利勝出，榜首優勢可進一步由5分拉開至8分。