卡域克勢任曼聯看守主帥　第3度為紅魔救忙　曾教米杜士堡︱英超

曼聯上周辭退阿莫林（Ruben Amorim）後，一度傳出前領隊蘇斯克查將歸隊出任看守主帥到季尾，不過在他與另一紅魔名宿卡域克（Michael Carrick）二選一之下，最新消息指44歲的卡域克才是「真命天子」。



卡域克勢任曼聯看守主帥。（Getty Images）

卡域克傳日內到位 出任曼聯看守主帥到季尾 周六領軍鬥曼城

從意大利足球記者、「轉會大神」羅曼奴，英國廣播公司（BBC），天空體育等消息均指，卡域克已就重返曼聯在餘下球季出任看守教練「接近達成協議」。

BBC更指卡域克會在周六主場對曼城的英超打吡戰領軍，並指出：「球會大老希望當球員周三歸隊操練時，任命經已完成。」

卡域克曾隨蘇斯克查麾下出任教練。（Getty Images）

卡域克曾隨摩連奴、蘇B麾下 任教英冠米杜士堡兩季半

44歲的卡域克在2018年退役後留在曼聯，加入摩連奴的教練團隊，至摩帥同年12月被炒，卡域克曾短暫掌帥，直到蘇斯克查接任。

他留在蘇B的教練團隊，作為一隊教練，到蘇斯克查被炒時，再次短暫掌帥領軍3場，卡域克在蘭歷克上場後，立即離隊，之後轉任英冠球隊米杜士堡主帥，直到2025年6月被炒。蘇斯克查2021年離開曼聯後，之後數年未有任教，直至2025年1月出任土耳其球隊比錫達斯主帥，同年8月在歐協聯附加賽出局後被炒。

根據羅曼奴消息指，卡域克「已接受曼聯開出的全部合約條款」，很快便會有正式公布他出任曼聯看守主帥的消息。