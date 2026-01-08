英超︱曼聯易帥費查即轉踢4後衛　錫斯高起孖作客般尼仍失分

曼聯辭退主帥阿莫林（Ruben Amorim），易帥後英超首仗，暫代教頭一職的U18領隊費查（Darren Fletcher）立即棄用阿莫林堅持的3中堅的3-4-2-1-陣式，改回4後衛以4-2-3-1應戰，然而作客聯賽榜排尾二的般尼，即使中鋒錫斯高加盟後首次梅開二度，仍要失分。



英超︱曼聯易帥後首仗，錫斯高起孖作客般尼仍失分。（路透社）

曼聯前鋒錫斯高梅開二度 仍連續3場在護級球隊身上失分

曼聯隊長般奴費南迪斯再次展示過人體質，之前重創後僅倦勤3仗便在今場復出，紅魔鬼今仗雖佔絕對優勢，但開賽13分鐘，19歲中堅艾登希雲（Ayden Heaven）出腳欲截下般尼後上助攻的守將巴斯咸菲利斯（Bashir Humphreys）傳中球時，卻擺烏龍將皮球送入網窩，般尼先開紀錄。

曼聯落後下發力狂攻，均敵不過般尼的血肉長城陣，紅魔鬼半場落後一球。下半場初段，般奴一記漂亮直線放入禁區，錫斯高入楔後快腳射入，50分鐘為曼聯扳平。10分鐘後，柏德列多古左路傳中，錫斯高第一時間飛身撞射得手，曼聯反超前2：1。曼聯全場30次射門、10次中框，控球率65%，一面倒優勢仍未能全取3分，58分鐘後備入替的查頓安東尼（Jaidon Anthony）一記神來之筆，66分鐘射入一球世界波為般尼扳平2：2。雙方之後再無入球，曼聯繼賽和狼隊、列斯聯後，亦跟般尼言和，連續3仗在護級球隊身上失分。

英超︱費查帶領曼聯首仗滿意球隊表現。（路透社）

曼聯30次攻門戰情一面倒 費查：表現不完美但收貨

暫代教頭費查滿意球隊表現，「我們的表現理應贏得比賽，我們創造大量機會，攻門30次，對手屢次門線前解圍，我們的入球被推翻而我不肯定原因——當你看看那情況，我們應該勝出比賽。」

他承認，曼聯表現並不完美，「我們入局慢，攻入兩個漂亮入球，仍有很多工作要做，但我為球員的努力感到高興。」般尼的預期入球率XG%只得0.24%，竟獲得兩個入球，費查亦大感無奈。

英超︱錫斯高今仗表現脫胎換骨。（路透社）

錫斯高突然開竅 賽前一日獲費查親自教路

以7370萬英鎊轉會費加盟的中鋒錫斯高，登陸英超後遲遲未有表現，頭16場聯賽合共只入兩球，今仗他的表現脫胎換骨，全場表現活躍並攻入兩球，費查說賽前特別向對方教路：「昨天我坐下來跟他傾談，展示他走位的影片，告訴他機會會如何到臨，要他繼續保持信念和走位。」

費查希望錫斯高從此不斷入球，「他今晚表現出色，有機會連中三元，但對他而言已經很好，很正面。」他的一對孿生子Jack及Tyler均為一隊成員，近仗獲阿莫林安排列入後備，今場費查只把Jack放入後備席，未派囝囝上陣。曼聯周日深夜會在足總盃第3圈主場對白禮頓，費查確認該仗會繼續由他領軍。