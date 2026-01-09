英超︱熱刺主帥法蘭克竟拿阿仙奴咖啡杯　戰績壓力下爆出公關災難

熱刺主帥法蘭克（Thomas Frank）領軍戰績不佳，本已壓力愈來愈大，剛剛作客2：3不敵般尼茅夫一仗，賽前他竟公然拿着一個印有大大個北倫敦宿敵阿仙奴徽章的咖啡杯，在最差的時刻爆出公關災難。



英超︱熱刺主帥法蘭克竟拿着阿仙奴咖啡杯，爆出公關災難。（Getty Images）

熱刺領隊笑笑口拿着阿仙奴咖啡杯 爆公關災難

熱刺今季改由法蘭克掌帥，這位丹麥教頭的領軍戰績本已不佳，周三深夜作客已經在聯賽11場未贏過的般尼茅夫，領先一球下終以2：3敗陣，吃下球季第8場敗仗。目前21戰累積27分，排在第14位，只較排15位的般茅多1分。

當事情看似壞得不能更壞，法蘭克在領軍作客般茅前，竟被拍下在Vitality Stadium拿着印有阿仙奴徽章的咖啡杯，阿仙奴向來是熱刺宿敵，這個畫面當然立即在網上瘋傳，成為笑柄。

英超︱熱刺作客般尼茅夫負2：3，再輸一仗。（路透社）

法蘭克事後解畫：「當時沒有留意，我絕對不會做這種蠢事」

熱刺以英超戰績差為由，辭退領軍贏得歐霸冠軍的澳洲教頭普斯迪高古，由帶領賓福特7年的法蘭克接任。可是這位丹麥教頭的領軍戰績，不見得較「澳普」好出多少，近日已深受壓力，還在這個時刻爆出公關災難。

法蘭克事後解釋，「我絕對沒有留意到它（阿仙奴咖啡杯），如果我是知道的話，便是非常愚蠢。」他感慨地說，「連這種事情也需要問我，現在的足球實在令人有點傷感。我從不會做這種蠢事。」

為何般尼茅夫主場有阿仙奴咖啡杯？

他續稱，「如果我們需要為我拿着一個印有另一球會會徽的杯子而擔心，我會認為我們的方向絕對是錯的。」

根據英國廣播公司（BBC）了解，事件是由於當法蘭克抵達般尼茅夫主場時，一位球會職員向他遞上咖啡，而那隻咖啡杯是阿仙奴4天前作客般尼茅夫時帶來的。不知何故，法蘭克或熱刺的一眾職員，當時均未留意到阿仙奴會徽，當他被攝影師拍下拿着杯子言笑晏晏時，經已太遲。

英超︱施美安以一記絕殺球，告別般尼茅夫。（路透社）

法蘭克被炒賠率熱到熨手 聯賽愈戰愈頹

賽前一下不留神，成為外界笑柄，而比賽就算在泰爾5分鐘先開紀錄，熱刺仍要2：3敗走般茅，即將加盟曼城的翼鋒施美安（Antoine Semenyo），臨別秋波在補時5分鐘攻入絕殺球。

法蘭克接手後，熱刺開季頭4場聯賽曾贏出3場，有個好開始，不過由第8輪開始突然大倒退，10場比賽6負2和，只得兩場勝仗，戰績如江河日下，目前在下一位被炒英超領隊賠率僅次韋斯咸的紐奴，以2倍排第二位。