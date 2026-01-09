英超｜阿仙奴利物浦悶戰收場　尾段馬天尼利推受傷巴特利添火藥味

英超周五（9日）凌晨「雙紅」決戰，榜首阿仙奴主場與利物浦踢成世紀悶波0：0收場。利物浦射門「零中龍」，阿仙奴就今季兩度被「紅軍」完封。由於周中英超前四全部和波，爭標形勢未變。



阿仙奴領隊阿迪達賽後指：「和波感失望，因為想贏。上半場我們表現值得領先，但對住這支衛冕球隊，確實難以全場控制戰局。」

阿仙奴利物浦悶戰一場。（Getty Images）

利物浦教頭史諾同樣對球隊表現感失望：「我們完全創造不到機會。每次我們面對低位防守的球隊都不懂破門，相信這就是我們落後榜首14分的原因。」

這場大戰唯一火花，是在比賽末段阿仙奴翼鋒加比爾馬天尼利，將受重傷的紅軍小將干拿巴特利推出場邊，「無品」行為賽後受到各界炮轟。

馬天尼利（左二）無品行為被各界炮轟，賽後公開道歉。（Getty Images）

事發時已是補時最後1分鐘，巴特利在邊線位置受傷倒地，疑似左膝重創，當佢嘗試爬起移近球場時，馬天尼利突然火遮眼出手粗暴地將佢推回邊線外，此舉惹來其他利物浦球員不滿，球證向馬天尼利出示黃牌，巴特利最後被擔架抬離場。

利物浦巴特利最終被擔架抬離球場。（Getty Images）

史洛事後回應指：「我不認識馬天尼利，但相信他是個好人。的而且確現時球壇經常有拖延時間的戰術行為，令人以為人人也會這樣做。不過利物浦球員不會詐傷，我100%相信如果馬天尼利知道巴特利的傷勢，他不會這樣做。」

利物浦幾乎沒有射中龍，全場死守阿仙奴。（Getty Images）

賽後馬天尼利亦在社交平台發出道歉聲明，指自己當時不知道巴特利傷得如此嚴重，在場上大家都情緒火熱，自己只是一時情急才會作出魯莽行為。他已向巴特利道欺並致以慰問，希望他早日康復。

馬天尼利賽後公開向巴特利道歉及慰問。（instagram截圖）

至於擔任電視評述的兩名曼聯名宿加利尼維利和堅尼則成為「花生友」，指馬天尼利的行為非常難看。加利仔表示：「點解利物浦球員無人去打佢（馬天尼利）？」