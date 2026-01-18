WTT球星挑戰賽．多哈站︱黃鎮廷杜凱琹混雙奪冠　開門紅得來不易

香港乒乓球隊多位成員出戰WTT球星挑戰賽多哈站2026，各人在單打發揮平平，黃鎮廷、陳顥樺均在男單首圈64強止步，女單方面吳詠琳、蘇籽童均順利經外圍賽晉級主賽圈，惟同樣在64強出局，晉身32強的杜凱琹，已是成績最好一人。

杜凱琹女雙夥拍吳詠琳16強擊敗俄羅斯組合，8強不敵中國組合蒯曼、陳熠止步；最令人期待的男雙「世一」組合黃鎮廷／陳顥樺，被列賽事2號種子，首圈3：0擊敗主場的卡塔爾組合，8強不敵中國年輕組合黃友政／溫瑞博下馬。反而是黃鎮廷／杜凱琹這對混雙老拍檔，一路過關奪冠。



黃鎮廷/杜凱琹在WTT球星挑戰賽多哈站的混雙賽事奪冠。（WTT微博）

WTT系列賽共設有4個級別，當中包括WTT總決賽（WTT Finals），WTT大滿貫（WTT Smashs），WTT冠軍賽（WTT Champions）及WTT挑戰賽（WTT Contender Series）。今次在多哈上演的WTT球星挑戰賽屬於最低的第4級，賽事總獎金30萬美元，不少世界前列球手，包括王楚欽、孫穎莎等均未參賽。

賽事正好是一眾港將在新一年發揮身手的好機會，世界排名第5的混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，被列賽事2號種子，16強3：0擊退埃及組合，8強再以3：1贏中國年輕組合黃友政/陳熠，4強同樣以3：1擊敗新加坡組合馮耀恩/曾尖，晉身周日（18日）晚舉行的決賽。

黃鎮廷：2026年首冠得來不易 杜凱琹：沒想到能奪冠

決賽對手是韓國組合樸剛賢/金娜英，「黃杜配」首局力戰下以9：11先失，但之後以11：8、11：9、11：5連贏3局，順利以3：1反勝奪冠，29分17秒便終結賽事，贏得5500美元冠軍獎金，及得到600巡迴賽積分。

賽後二人接受大會訪問，黃鎮廷稱今次在混雙賽事相對順利，但其實「每一場都不好打」，就如今場決賽先失首局，他直言「前面打得較着急」，直到「後面堅定下來，才覺得還是會贏下來。」新的一年，首次參加WTT的系列比賽，他感慨「拿冠軍得來不易。」

至於杜凱琹則稱，「我們今次打得都挺好，都是一場一場來，沒想到能拿冠軍」，「阿杜」指今次賽事「阿廷一路帶着我打，溝通也比較多」。