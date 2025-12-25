乒乓球︱樊振東到德國傳奇波爾家中過聖誕　留洋半年場內外皆精彩

乒乓球迷最期待的畫面出現了——12月21日，樊振東在德甲乒乓球聯賽帶領薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken TT）對杜塞爾多夫，效力後者多年的名將波爾擔任評述時，透露已邀請樊振東到他家過聖誕。有圖有真相，樊振東今晨在Instagram限時動態分享一張他與波爾的合照。



樊振東首次德國過聖誕 赴傳奇波爾家中作客

樊振東去年底退出世界排名，不再參加WTT巡迴賽，亦自此未再披上中國隊戰衣。今年他轉戰德國，加盟薩爾布呂肯，享受在外地的生活。

28歲的小胖與44歲的波爾，年紀雖然相差一截，二人在乒乓球壇同場征戰多年，早已建立深厚友誼，樊振東首次在德國過耶誕，剛退役的波爾主動邀請對方一起過節。

樊振東加盟德甲球會薩爾布呂肯後，在當地刮起「樊振東熱潮」。（Getty Images）

加盟德甲球會薩爾布呂肯 當地刮起「樊振東熱潮」

德甲乒乓球第11輪賽事，亦是聖誕節前最後一輪，樊振東帶領薩爾布呂肯主場迎戰杜塞爾多夫，Saarlandhalle場館3500個座位再次座無虛席。小胖加盟前，球隊很多時只會在500座位的較小場館作賽，如今在大場館作賽球迷仍一票難求。

小胖在德國刮起一股「樊振東熱潮」，而他亦再次以球技作回應，兩場單打均順利勝出，為球隊獨得兩分，領軍以3：2擊敗杜塞爾多夫。賽後薩爾布呂肯與杜塞爾多夫同樣8勝3負，在局數優勢下力壓對手排第二位，僅落後榜首的雲達不萊梅一場勝仗。

薩爾布呂肯隊長佛朗西斯卡與樊振東老友鬼鬼。（Getty Images）

波爾任評述時自揭：「平安夜他就會來我家」

有趣的是，波爾在此仗擔任評述時，談及樊振東一個人獨自到德國，自揭：「聖誕節我已邀請樊振東來我家，他是我非常要好的朋友，他總是一個人在這裏，平安夜他就會來我家，跟我一家人一同進行家庭聚會。」波爾更笑稱，「他說來我家會有些緊張，哈哈哈。」

樊振東愛聽Taylor Swift，英語能力相當強，到外地生活絕對不成問題。然而在德國人生路不熟，獲得熟人照料當然更好。小胖在乒壇廣結人緣，今年6月初加盟薩爾布呂肯時，即獲巴黎奧運男單銀牌得主莫利加特接待，雖然二人「前後腳」加盟薩爾布呂肯，無緣做隊友，但莫利加特離隊前仍把握時間與樊振東聚會。

莫利加特上載與樊振東的合照。（IG）

薩爾布呂肯隊長：2025年的最精彩一頁就是能跟樊振東做隊友

而薩爾布呂肯隊中一班隊友都很喜歡樊振東，隊長佛朗西斯卡（Patrick Franziska）近日在訪問中甚至表示，他在2025年的最精彩一頁就是能跟樊振東做隊友，一起並肩作戰，加上還有波爾這位「大哥哥」看顧，樊振東在德國的生活球場內外一樣精彩。

2025年，樊振東大膽跳出舒適圈往外闖，放下沉重包袱後，從他臉上真摰笑容可見，小胖已重拾乒乓球的樂趣，11月首度代表上海出戰全運會，亦再次贏得男單金牌。時隔一年，如今回看他選擇退出世界排名和離開國家隊的決定絕對是正確的。