WTT香港總決賽︱孫穎莎王楚欽相繼退賽引揣測　中國乒協聲明回應

WTT香港總決賽，乒乓球男、女子單打世界排名第一的球手王楚欽、孫穎莎均置身準決賽階段，二人組成的混雙組合亦晉身決賽。

可是孫穎莎周六（13日）晚在女單四強因傷中途退賽，她同晚稍後時間繼續出戰混雙決賽，終與拍檔王楚欽以0：3落敗得亞軍。周日（14日）輪到王楚欽亦出現狀況，縱身在紅館比賽現場，卻未有出賽，他同樣以身體情況為由退賽，並隨即引來外界揣測，甚至有指林詩棟在另一場四強敗給日本球手張本智和，王楚欽出於「怕輸」不想在準決賽面對瑞典球手莫利加特及決賽對張本智和而避戰。中國乒協針對兩大主力退賽，特別發出聲明解釋因由。



WTT香港總決賽︱孫穎莎王楚欽混雙決賽敗陣，一樣開心。（趙子晉攝）

孫穎莎王楚欽先後退賽惹猜測——「怕輸」、「愛國」論止不斷

孫穎莎周六晚女單四強對「師妹」蒯曼，卻在比賽中途左足踝受傷，她在包紮和簡單治療後繼續作賽，捱至局數落後2：3時決定退賽。她之後雖繼續出戰同晚的混雙決賽，但帶傷上陣下戰鬥力明顯減弱，與王楚欽以0：3不敵韓國組合申裕斌/林鐘勳，獲得亞軍。

意想不到的是，原定周日下午出戰男單準決賽的王楚欽，臨出場前才宣布退賽。由於他當時經已身在紅館比賽現場，消息公布後對手莫利加特亦為他送上擁抱致意，反而引起外界連番揣測——內地媒體不少評論出現類似的「怕輸論」，指出王楚欽不敢面對莫利加特和張本智和兩位對手。身為頭號種子的王楚欽曾在2024巴黎奧運男單32強不敵莫利加特，爆冷止步，當時他因為慣用球拍之前被一位攝影師踩斷，而被迫轉拍。今次退賽事件令部分人重提舊事，認為王楚欽「害怕」不是球拍問題一樣不敵對手。

瑞典球手莫利加特。（趙子晉攝）

「怕輸」不想戰莫利加特理由太牽強 王楚欽戰績一面倒佔優

不過「害怕」輸給莫利加特的理由實在牽強，根據二人對賽往績，過去11次交手王楚欽足足勝出10次，巴黎奧運32強是唯一一次敗仗。

因為「愛國」而不出戰 不讓張本智和有再次擊敗國乒機會？

至於說他不想面對張本智和，往績上王楚欽也是大大佔上風，因此另有「愛國」論調出場，宣稱王楚欽不是一開始便宣布退賽，而是「等待張本智和擊敗林詩棟後」才公布，因此認為王楚欽是基於近期中日關係緊張的政治因素，避免決賽讓張本智和有擊敗他的機會，才選擇退賽。

根據WTT行政總裁丹頓的版本，王楚欽周日早上已覺身體不妥，之後到賽場熱身時，受背部傷患問題困擾，因此決定退賽。他未有解釋為何等待到雙方臨出場時，大會才公布他退賽的消息，亦未說明王楚欽到底是什麼時候向大會提出退賽要求的。

須知道的是，王楚欽、孫穎莎均是今次賽事最大牌的兩位球星，不少球迷都是為了二人才買昂貴的門票進場，從周日晚上二人缺席的男、女決賽場內觀眾席出現大量空位可見「莎頭」二人的叫座力，因此不難理解王楚欽為何在身體出現狀況，甚至已決定退賽，仍前往比賽會場，他到場的目的大概就是親身為支持者以及對手送上一個交代，而不是人影不見、冷冰冰地單靠大會司儀宣讀缺陣消息便算。

中國乒協主動發聲明回應 交代二人退賽因由

或許由於網上種種傳言太多，中國乒乓球協會（中國乒協）隨即在官網發表聲明，說明孫穎莎、王楚欽WTT香港總決賽退賽的原因：「在香港WTT總決賽期間，中國乒乓球隊運動員孫穎莎、王楚欽在比賽過程中先後出現身體不適。經國家隊醫療團隊現場處理與綜合評估，結合運動員個人意願，在與教練組共同研究後，為切實保護運動員健康，決定兩位運動員退出本次賽事。」

中國乒協同時表示，「已立即啟動保障機制，統籌協調專業醫療資源，為兩位運動員提供系統、科學的康復支持。後續，協會將進一步完善運動員健康保障與傷病預防機制，持續做好運動員長遠職業發展的支持與服務工作。」

事實上乒乓球賽事頻密，WTT總決賽是年度最後一項賽事，球手身心整年透支下，不少人身上可能均帶有傷患，在每場戰況激烈加上頻密的賽程（孫穎莎周六一日三賽！），身體出現狀況根本不足為奇，尤其王楚欽連續三屆在賽事獲得男單冠軍，會如此輕易放棄賽事嗎？加上冠軍獎金高達8萬美元，理性思考下種種陰謀論根本難以成立。