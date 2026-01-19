非洲國家盃盛事變鬧劇　塞內加爾戲劇奪冠背後的謎思與反思

非洲國家盃理應是慶賀這片壯麗遼闊大陸的足球發展，可是長年以來「收視」只局限在非洲區內，一來比賽質素欠佳，二來每屆怪事層出不窮，全球關注度與同級的洲際足球賽事，諸如歐洲國家盃、美洲國家盃，甚至是亞洲盃相比，均遠遠及不上。外界只以獵奇眼光在當中尋找荒誕熱話，刷刷收視與流量。

而今屆決賽盛事變鬧劇，看得在現場觀戰的國際足協會長恩芬天奴臉也黑了，69年過去，非洲國家盃依然未能改變世人對它的看法，為非洲足球發展再次帶來沉重打擊。



球證末段兩次爭議判決，觸發塞內加爾球迷擲雜物。（路透社）

摩洛哥隊長是強姦案疑犯 落重本主辦賽事卻徒得虛殼

跟組內同事談起非洲國家盃，沒有人會提起有哪場經典賽事，只會異口同聲力數有哪些千奇百趣的古怪事情。今屆賽事由世界盃殿軍摩洛哥主辦，隊長是在法國一宗強姦案疑犯的夏基美（Achraf Hakimi），在歐美以至亞洲對國家隊隊長均有較嚴格道德要求，偏偏在非洲以這位巴黎聖日耳門球星的受歡迎程度，這宗嚴重案件對他絲毫不受影響，今屆賽事他依然是摩洛哥的生招牌，備受國民崇拜。

摩洛哥落重本一擲160億美元興建或重建球場、提升交通基建，今屆非洲國家盃一幕幕華麗輝煌的賽事場景，彷彿是為2030世界盃（摩洛哥將與葡萄牙、西班牙合辦）所拍的預告片。按照劇本上演，這隊主辦國一路殺入決賽，正正是高潮所在的決賽，再次讓世人見證非洲以至摩洛哥足球，仍只是徒具虛殼。

塞內加爾主教練堤奧（Pape Thiaw）向球員示意拉隊離場。（路透社）

球證末段兩次爭議判決 塞內加爾教練一度拉隊離場

無論閣下是否參與足球博彩，長年下來總會觀察到非洲國家盃賽事後段入球很少，甚至沒有入球，因為怕輸而保守，欠缺精彩的進攻和入球畫面。今屆準決賽摩洛哥對尼日利亞是0：0，另一場塞內加爾對埃及是1：0，季軍戰埃及對尼日利亞又是0：0。決賽由摩洛哥對塞內加爾，是另一場0：0，不過當中球證有多個爭議決定。

92分鐘塞內加爾把握一次角球機會頂入，球證拿拉（Jean Jacques Ndala）指塞內加爾球員錫克（Abdoulaye Seck）推人犯規在先，推翻水晶宮前鋒沙亞（Ismaïla Sarr）的入球。慢鏡可見錫克跟對手只有輕微接觸，是否犯規值得商榷。

3分鐘後，輪到摩洛哥有角球，攻勢並無收穫比賽繼續，可是VAR突然介入指守將迪奧夫（El Hadji Malick Diouf）禁區內拉跌巴謙迪亞斯（Brahim Díaz） 。球證到場邊看慢鏡後判罰十二碼，塞內加爾數分鐘內經歷兩次不利判決，主教練堤奧（Pape Thiaw）向球員示意拉隊離場，部分塞內加爾球員照他指示返入更衣室，有塞內加爾球迷擲雜物及嘗試衝入草地。

巴謙迪亞斯主射十二碼以一記帕尼卡（Panenka）挑射失敗。（路透社）

文尼力挽狂瀾 巴謙迪亞斯高章射失 塞內加爾加時奠勝

前利物浦鋒將、塞內加爾隊長沙迪奧文尼（Sadio Mane）堅持留在場內，並嘗試勸隊友繼續作賽，事件足足擾攘10多分鐘，塞內加爾球員才返回球場續戰。博得十二碼的巴謙迪亞斯親自主射，他以一記帕尼卡（Panenka）挑射失敗，皮球軟弱無力被塞內加爾門將文迪（Edouard Mendy）一抱入懷，球證拿拉隨即鳴笛完場。巴謙迪亞斯令摩洛哥錯失半世紀後再次奪冠的機會，他們在1976年贏得唯一一次非國盃冠軍。

比賽進入加時，4分鐘由古爾（Pape Gueye）射入今場唯一入球，為塞內加爾1：0奠勝。塞內加爾擊敗主隊摩洛哥，繼2021年後第二度捧起非洲國家盃，可是這場決賽的難看畫面尚未完結——賽後記者會上，摩洛哥教練利格基爾（Walid Regragui）形容，塞內加爾的行為「可恥」，未能「榮耀非洲」。而塞內加爾教練堤奧更因摩洛哥記者起哄，引發塞內加爾記者高聲反擊，一陣混亂過後取消記者會。

塞內加爾主教練堤奧（Pape Thiaw）（路透社）

場上混亂延伸至場外 塞內加爾教練取消賽後記者會

44歲的堤奧接受BeIN Sport訪問時承認錯誤，「我不想談論所有事件，我為足球道歉。」他又指出，「經過檢討，我令球員重返球場。當時受情緒牽動會有反應，我們接受球證的失誤，我們不應該那麼做（拉隊離場）。可是錯誤已成，我們向足球致歉。」

堤奧的道歉，難以挽回今場決賽一幕幕醜陋畫面，一場鬧劇過後，只會加深世人對非洲足球的負面印象。堤奧的行為很可能事後受罰，不幸中的大幸，是文尼果斷拒絕離場，並要求隊友返回場上的行動，賽後文尼說：「足球是有點特別的，全世界也在看，我們要為足球留個好印象。」

文尼領塞內加爾再次在非洲國家盃奪冠。（路透社）

文尼：我寧願輸掉比賽，也不想在我們足球發生這種事

「我認為，不繼續踢這場比賽是瘋狂的，因為球證判罰十二碼我們便拉隊走？我想那會是最差勁的事，尤其是對非洲足球而言。我寧願輸掉比賽，也不想在我們足球發生這種事情。」文尼說得上是非洲足球界的清泉，他在球場內外的言行大都是球員典範，至於他兩年前爭議地迎娶一位18歲嫩妻引發的爭議，已是文化差異帶來的另一個話題。

非洲國家盃由1957年第一屆賽事，至今已舉行至第35屆，一場理應舉世矚目的決賽竟會發生拉隊離場事件，如非文尼的介入，甚至不知會鬧至什麼地步。非洲足球是時候反思，不是興建漂亮宏大球場、聲色俱全的歌舞表演，便等如「與世界接軌」，文尼的一席話或許已是答案。