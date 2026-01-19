劍擊｜港隊青少年世界盃豐收　男花團體稱霸馬德里　何承謙奪兩冠

人各有志，香港劍擊小將在剛過去周末「各行各路」，赴世界各地參加青少年世界盃，同時拿出亮眼的成績，共摘下4金3銀3銅，當中何承謙更獨取兩金。



劍擊青少年世界盃剛過去的周末在世界各地上演，男、女子花劍在西班牙馬德里及格魯吉亞第比利斯出戰。何承謙在馬德里站先贏得少年組個人賽冠軍，王哲緊接在青年組同樣登上頒獎台，摘下銅牌。

港隊男花由林浩朗、何承謙、蔡子樂、劉晉延組成，合力出戰團體賽，被列為4號種子的香港隊，先後擊敗以色列、法國、意大利，殺入決賽與英國隊爭冠軍，結果以45：37力克對手封王，何承謙在馬德里豐收，獨得兩面金牌，而林浩朗則繼早前的巴黎站世界盃後，一星期內連贏兩項團體賽冠軍。

由林浩朗、劉晉延、蔡子樂、何承謙（後排由左至右）的港隊男花，稱霸馬德里站團體賽。（Facebook圖片）

女子花劍方面，樊寶懿在第比利斯站同樣打入少年組個人賽決賽，一度落後9：14下力追，可惜最後一劍憾負，無緣金牌。

樊寶懿在第比利斯站少年組摘銀。（Instagram圖片）

重劍小將們在巴林麥納麥（Manama）出戰青少年世界盃，上周四（15日）已有好開始，四名小將踏上少年組的頒獎台，當中黃柏耀及李玟慧分別稱霸男、女子組。轉戰青年組，徐浤展、徐啓哲、李懿穎同樣8強止步，與獎牌只差一步。

港隊女重由李懿穎、李玟慧、鄧詩雅、蔡子悅組成，先挫白羅斯打入四強，再挑戰俄羅斯，港隊7局後落後18：26，李玟慧與李懿穎展開追分攻勢，李玟慧先打出9：4，李懿穎再乘勢再贏一局13：9，兩局打出22：13，剛好逆轉俄羅斯1分，以40：39殺入決賽，其後以39：45不敵土耳其，屈居亞軍。

李懿穎與李玟慧為港隊上演精彩的逆轉勝。（Instagram圖片）

港隊男重則以世青銅牌原班人馬、袁諾文、高映川、徐浤展、黃至晧應戰，先後輕取澳洲、哈薩克後，以43：45憾負俄羅斯，其後在銅牌戰以45：42力挫埃及，摘下銅牌。

袁諾文、徐浤展、高映川、黃至晧（由左至右）為港隊男重摘銅。（Instagram圖片）

（運動員提供）

佩劍隊小將則於美國波士頓參賽，當中何柏霖在男子青年組、鍾凱瀅於女子少年組個人賽八強止步，無緣頒獎台。

男子花劍青少年世界盃馬德里站

青年組團體

冠軍 林浩朗、何承謙、蔡子樂、劉晉延

少年組個人

冠軍 何承謙

青年組團體

季軍 王哲



女子花劍青少年世界盃第比利斯站

少年組個人

亞軍 樊寶懿



重劍青少年世界盃巴林站

少年組男子個人

冠軍 黃柏耀

亞軍 何承灃

少年組女子個人

冠軍 李玟慧

季軍 李懿穎

青年組女子團體

亞軍 李懿穎、李玟慧、鄧詩雅、蔡子悅

青年組男子團體

季軍 袁諾文、高映川、徐浤展、黃至晧

