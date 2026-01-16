劍擊｜重劍小將揚威巴林　黃柏耀李玟慧稱霸少年世界盃

港隊一眾劍擊小將四出征戰，重劍隊赴中東巴林出戰青少年世界盃，首日賽事即傳捷報，一共四名港將登上頒獎台，當中黃柏耀與李玟慧分別稱霸男﹑女子組。



（運動員提供）

劍擊國際賽賽季馬不停蹄，上星期完成成年組後，今星期在世界各地舉行青少年世界盃，當中重劍隊赴巴林首都麥納麥（Manama），周四（15日）率先進行男﹑女子少年組（17歲以下）個人賽。

月初在瑞士巴素利奪冠的黃柏耀亦有出戰，這名15歲小將小組全勝，先後擊敗隊友宋航﹑埃及、土耳其等劍手，殺入決賽，而另一港將何承灃先後以一劍力克徐啓哲及中國的潘博儒，隨後再挫澳洲劍手，同樣晉身決賽，為香港隊提早鎖定金牌，結果黃柏耀以15：10勝出，連贏兩站少年世界盃。

（運動員提供）

港隊四名女將角逐女子組，當中李玟慧（Vivienne）晉身四強，再擊敗中華台北劍手林雨潔，殺入決賽，以頭號種子晉身淘汰賽的李懿穎（Ivana），分別擊敗埃及﹑烏茲別克劍手打入前四，惜四強不敵另一烏國劍手Sanam Nazarova，香港隊未能包辦決賽，李玟慧以15：13力挫對手，為隊友報回一敗之仇，稱霸少年世界盃巴林站。

今站是17歲的李玟慧今季第三次登上青少年世界盃的頒獎台，對上兩次在中美洲的薩爾瓦多及哥斯達黎加，今站終於一嘗金牌滋味。