歐聯｜阿仙奴作客3：1國米保7戰全勝　熱刺2：0贏多蒙特

歐聯周二（ 1月20日）舉行聯賽階段第7輪比賽，其中阿仙奴作客以3：1勝國際米蘭，保持7戰全勝。目前，阿仙奴以21分於積分榜居榜首，領先次席的皇家馬德里6分。同日作賽的熱刺則以2：0勝多蒙特，於積分榜以14分暫排第四。



國際米蘭對阿仙奴的賽事，上半場10分鐘， 加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）為阿仙奴先開紀錄。8分鐘後，Petar Sucic助國際米蘭扳平對手。但於31分鐘，加比爾捷西斯接應杜沙特（Leandro Trossard）傳球破網，阿仙奴半場領先2：1。下半場，基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）於84分鐘建功，助阿仙奴擊敗對手。

至於熱刺對多蒙特的賽事，上半場14分鐘，羅美路（Cristian Romero）在威爾遜奧度拔（Wilson Odobert）助攻下入球，為熱刺先開紀錄。10分鐘後，Daniel Svensson領紅被逐離場，多蒙特踢少一人。至37分鐘，蘇蘭基（Dominic Solanke）也在威爾遜奧度拔助攻下入球，熱刺半場領先2：0， 但至完場未再改寫紀錄。

同日歐聯賽事結果

卡拉特 1：4 布魯日

波杜基林特 3：1 曼城

哥本哈根 1：1 拿玻里

國際米蘭 1：3 阿仙奴

奧林比亞高斯 2：０ 利華古遜

皇家馬德里 6：1 摩納哥

士砵亭 2：1 巴黎聖日耳門

熱刺 2：０ 多蒙特

維拉利爾 1：2 阿積士