歐聯速評｜皇馬連敗沙比阿朗素情有可原　球員力撐仍獲更衣室支持

隨着皇家馬德里於歐聯主場以1：2不敵曼城，沙比阿朗素掌帥的日子似乎已踏入倒數階段；不過，球隊深受傷兵問題困擾，今仗連主將麥巴比也未能披甲，但其實場上表現絕不失禮；加上入波功臣洛迪高及比寧咸等賽後亦開腔力撐，能否令沙比保住頂上烏紗？



歐聯 皇家馬德里1：2曼城。（Getty Images）

沙比今季接替安察洛堤出掌皇馬本有個好開始，開季14場贏了13仗；轉捩點是11月4日歐聯作客以0：1敗走利物浦，接着戰績開始飄忽，西甲5場只取得1勝3和1負，因此於聯賽榜被宿敵巴塞隆拿領先4分。戰績不濟，同時屢傳沙比無法控制更衣室，尤其主將雲尼斯奧斯不滿他的用人排陣與戰術安排，因此這位西班牙教頭被炒的消息不脛而走。

今仗落敗，是皇馬連續兩場主場輸波，3天前，他們才於班拿貝以0：2不敵切爾達。不少外國足球網頁賽後指沙比在今仗敗陣將「落鑊」，但傳統媒體卻未有確認傳聞，反而亦有消息指，沙比還可以領軍征戰今周末作客對艾拉維斯的聯賽。

事實上，皇馬近況低沉可謂情有可原，他們防線上多人因傷倦勤，一對中堅米列達奧、胡積臣；一對右閘卡華積與阿歷山大阿諾特；一對左閘文迪斯與阿拉巴，全部在十字軍名單，另外可踢多個位置的卡馬雲加亦未能披甲。麥巴比雖然今仗在後備名單，但其實他未十足痊癒，因此就算球隊落後，沙比也不敢安排他上陣搏殺。

儘管如此，皇馬今仗對曼城在開賽初段表現不俗，洛迪高便於28分鐘接應比寧咸傳送，右路窄位射入；波到人到的搶截，也令曼城頭30分鐘難以組織攻勢，一記像樣的射門也欠奉。

勝負的天秤在35分鐘轉移，曼城一次角球攻勢，小將尼高奧萊利（Nico O'Reilly）門前「執死雞」，令雙方打成1：1平手。完半場前，主隊中堅魯迪加防守夏蘭特時鹵莽拉跌對方，被罰12碼，後者親自操刀射入，助曼城反超前2：1。沙比在落後下，不斷換入攻擊球員，力爭扳平，但多次埋門都失諸交臂，最佳入球機會是巴西小將安迪歷接應左路傳中近頂中楣。

雲尼斯奧斯、洛迪高及比寧咸等幾名主力今仗表現拚搏，似乎沙比仍然獲得球員的支持；今季被貶為後備的洛迪高賽後便說：「這是艱難的時刻，對我們，或是對他（沙比）亦然。事情發展不似預期，我想向所有人證明，我們跟我們的教練是團結一致的，我們需團結地繼續拚搏，達成我們的目標。」

洛迪高又側面地就今仗失掉兩個死球為沙比開脫，「我們都很清楚今場的勝負關鍵在細節處理，例如死球上，所以我們很困惑，因為我們在操練時做了很多工作，只是事情還是那樣發生（失波）」。

比寧咸賽後被問及是否支持沙比，他回應說：「100%！我認為領隊非常好。我個人跟他有良好的關係，大部分隊友都一樣。在一些比賽之後，我們有很好的內部交流。」一眾球員開腔力撐，或許能讓沙比賺取一些時間，撥亂反正。