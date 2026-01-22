歐聯｜利物浦作客贈馬賽3蛋　紐卡素3：0贏燕豪芬

歐聯周三（ 1月21日）繼續舉行聯賽階段第7輪比賽，其中利物浦作客以3：0勝馬賽，各項賽事不敗紀錄擴大到13場。目前，利物浦以15分於積分榜排第4。同日作賽的紐卡素則以2：０ 燕豪芬，於積分榜以13分排第7。



馬賽對利物浦的賽事，上半場23分鐘， 艾傑迪基（Hugo Ekitike）入球，但隨後被VAR裁定無效。 上半場補時階段，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）建功，助利物浦半場領先1：0。下半場，馬賽門將魯利（Gerónimo Rulli）烏龍球，助利物浦改寫比數至2：0。下半場補時階段，加普（Cody Gakpo）錦上添花，讓利物浦以3：0擊敗對手。

至於紐卡素對燕豪芬的賽事，上半場8分鐘，尤尼韋沙（Yoane Wissa）在祖連頓（Joelinton）助攻下入球，為紐卡素先開紀錄。 至30分鐘，安東尼哥頓（Anthony Gordon）也接應尤尼韋沙傳球破網，助紐卡素半場領先2：0。換邊後，哈維班尼斯（Harvey Barnes）於65分鐘入球，紐卡素擴大優勢。

同日歐聯賽事結果

加拉塔沙雷 1：1 馬德里體育會

卡拉巴克 3：2 法蘭克福

阿特蘭大 2：3 畢爾包

拜仁慕尼黑 2：０ 聖基萊斯聯

車路士 1：０ 帕福斯

祖雲達斯 2：０ 賓菲加

馬賽 ０：3 利物浦

紐卡素 3：０ 燕豪芬

布拉格斯拉維亞 2：4 巴塞隆拿