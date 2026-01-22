MLB｜Kyle Tucker加盟道奇　教練寄望奪MVP　大谷翔平續任第一棒

洛杉磯道奇今日（22日）正式為Kyle Tucker舉辦加盟記者會，對於他新賽季的定位，總教練Dave Roberts表示，預計會讓他打第二或是第三棒，換句話說，大谷翔平依舊會是球隊的開路先鋒。



Kyle Tucker和道奇簽下的是一張4年2.4億美元合約，包含6400萬美元的簽約金，今年年薪僅100萬美元，2027年賽季年薪5500萬美元，最後兩年則是6000萬美元，且從2027年至2029年，每賽季的薪水都有1000萬美元的延遲支付款項，所有延後支付的金額，將於2036年至2045年之間，每年12月1日分10期等額支付。

道奇總經理Brandon Gomes表示，沒有任何一名球員比起Kyle Tucker更能提升球隊奪下2026年冠軍的機會。

至於新賽季該如何使用Kyle Tucker？總教練Dave Roberts表示，預計會讓Kyle Tucker鎮守右外野，並擔任第二或是第三棒，換句話說，大谷翔平將繼續擔任開路先鋒，而原本的右外野手Teoscar Hernández，接下來會移防左外野。

Dave Roberts認為，Kyle Tucker具備拿下年度MVP的潛力，也有能力再次拿下金手套獎，

身邊有這麼多好球員，會帶來更多得分機會，我認為他會有很強的打點能力，我認為他是五拍子球員，熱愛競爭、熱愛比賽，是個非常聰明的球員。

