澳網｜大坂直美闖32強　再穿港人設計「水母裝」　遭對手投訴多口

澳洲網球公開賽單打次輪賽事，日本女將大坂直美再度穿上前衛華麗的「水母裝」亮相。大坂今仗面對35歲老將施史迪雅（Sorana Cirstea），雖然打足三盤後以總盤數2：1獲勝，但比賽過程中有些火藥味，完場遭施史迪雅更黑面並輕碰大坂手掌就離開，未有正式握手，之後更回頭懷訓斥大坂直美。

現場賽後訪問時大坂直美簡即時簡單應對此事，事後被指回應有欠得體，她在之後記者會上再道歉，強調自己無意冒犯施史迪雅。



大坂直美今仗再度穿上「水母」裙登場。（Getty Images）

大坂直美在首圈以「水母裝」亮相驚艷澳網現場，晉級第二圈面對世界排名41、剛於上月宣布2026年賽季後退役的施史迪雅，打足三盤下以6：3、4：6、6：2獲勝，躋身32強。不過，賽後二人在網前握手時，施史迪雅明顯「黑面」，僅輕碰大坂直美手掌就離開，隨後更在裁判席附近再回頭，與向大坂直美訓斥幾句。

事緣二人在決勝盤第4局時，施史迪雅的發球局期間，因為不滿大坂直美在發球空檔大喊「Come on」（加油），兩度向裁判提出抗議：「她這樣是可以的嗎？在分與分之間喊Come on？」其時主裁則回應在發球之間是沒有問題的，但施史迪雅明顯情緒受到影響，接連遭破發。

施史迪雅與大坂直美賽後在裁判席附近對嘴。（Getty Images）

大坂直美對施史迪雅反應有點無奈，她在現場受訪時稱：「顯然她對我太多『Come ons』不滿。」主持人再問，施史迪雅是否因此向主裁投訴，大坂直美回答：「我想應該是，但她可以跟我說，我很抱歉。她是一個偉大的出色球員，我想這應該是她最後一次打澳網，我覺得很抱歉她帶着怒氣離開。」這一席話的語氣與表達方式，或許令現場觀眾感到有諷刺意味，即時響起噓聲，儘管不確定是針對哪一位球員。

大坂直美對施史迪雅反應有點無奈，在現場受訪時回應略帶諷刺。（Getty Images）

不過經過沉澱後，大坂在賽後記者會上修正其說法，坦言自己處理得不夠成熟，並向施史迪雅致歉。她表示自己從未遇過類似狀況，也不確定場上與場下情緒該如何切換，「我想她當下情緒一定高漲，我也要道歉，我在場上訪問的幾句話確實不夠尊重，這不是我想做的事。」

經過沉澱後，大坂在賽後記者會上向施史迪雅致歉。（Getty Images）

施史迪雅則表示，與大坂直美之間「沒有任何矛盾」：「兩個征戰多年的球員之間僅5秒的交流......留意一點，這是我最後一次參加澳網，我已打了20年比賽，涉及的事情遠不止我與大坂直美最後那5秒對話。」

大坂直美下仗32強將面對主場澳洲球手，世界排名168的恩妮斯（Maddison Inglis），恩妮斯今屆由外圍賽出線，二人生涯還未曾對賽過。

大坂直美這兩仗身穿的服裝，是一套以水母為靈感，由香港出生、現居英國倫敦的時裝設計師雲惟駿設計。（Getty Images）

說回大坂這兩仗的華服，是一套以水母為靈感，由香港出生、現居英國倫敦的時裝設計師雲惟駿設計。這套以白色為主的裝束，戴上帶有頭紗的白帽，還撐著白色雨傘出場。帽上的蝴蝶象徵著她5年前澳網比賽中途蝴蝶飛到臉上的一幕。大坂直美解釋這套打扮是代表她近年的蛻變，同時獻給她兩歲的女兒。