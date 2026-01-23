澳網｜女雙非種子台日組合吳芳嫺／穗積繪莉　爆冷連贏兩仗闖16強

2026年澳洲網球公開賽女雙首輪22日登場，中華台北好手吳芳嫺與日本搭檔穗積繪莉迎戰第11種子、俄羅斯組合赫羅馬切娃（Irina Khromacheva）／帕諾娃（Alexandra Panova），歷經超過2小時的3盤激戰，最終以6：1、4：6、6：4擊敗強敵，成功挺進次輪。



吳芳嫺與穗積繪莉新賽季首度長期搭檔，雖然在布里斯本女網賽首輪出局，但隨後於荷巴特女網賽一路打進4強，狀態逐漸升溫，也為澳網之旅累積信心。

本場比賽首盤台日聯軍氣勢凌人，多次破發僅花28分鐘就以6：1先下一城。第二盤雙方陷入拉鋸，吳芳嫺／穗積繪莉一度領先，卻在後段遭對手連破發球局，以4：6讓出，戰局回到原點。

決勝盤吳芳嫺／穗積繪莉在開局失守後迅速調整，第4局回破穩住陣腳，關鍵第10局頂住壓力完成逆轉，以6：4鎖定勝利。另名台灣女雙選手詹皓晴與蔣欣玗搭檔，首輪苦戰3盤仍遭淘汰，本屆澳網止步首輪。

（編按：吳芳嫺次輪再擊敗美俄組合桑塔馬利亞／科濟列娃，現已晉級到16強。）

吳芳嫺社交平台發佈限時動態慶祝晉級（Instagram@wu_fang_hsien）

