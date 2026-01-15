黃澤林無緣再闖大滿貫正賽圈　澳網外圍賽激戰三盤負瑞典球手

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）無緣在墨爾本再創歷史，外圍賽最後一圈與瑞典球手伊美亞（Elias Ymer）激戰三盤，以6：7、6：4、3：6飲恨，與澳洲網球公開賽正賽圈只差一步。



黃澤林力爭再闖大滿貫正賽圈。

繼上年美網後，黃澤林在澳網再闖大滿貫正賽圈，Coleman連挫法國及西班牙球手，距離主賽圈只差一步，只要擊敗瑞典的依美亞，即可首次晉身澳網正賽圈。黃澤林今場繼續在三號場作賽，Coleman出場時不乏歡呼聲。

黃澤林。

面對世界排名第175位的伊美亞，黃澤林首個發球局稍為慢熱，錄得發球雙錯誤後即回敬「Ace球」，有驚無險保住發球局。Coleman緊接在對方發球局施壓，兩度出現破發機會，惟Coleman未能把握。這名21歲的港將在發球局未遇太大壓力，輕鬆保發，其後第6局再出現破發機會，同樣未能打開缺口。Coleman第一盤發球穩定，接連兩局開出兩個Ace球保發，領先6：5。

雙方首盤需要以「Tie Break」決勝負，Coleman中段發球上網，被對方「捉路」打出一記超身球得分，Coleman一度落後2：6。面對對方4個「Set Point」，在場的球迷不斷以廣東話為Coleman打氣，惜Coleman以細分4：7先落後一盤。

黃澤林首盤戰至「Tie Break」落後。

黃澤林第二盤重新出發，沉着應戰，伊美亞擊球更有信心、落點更刁鑽。當形勢緊張時，幸好Coleman發球依然穩定，關鍵時刻開出Ace球。黃澤林盤中回穩，第7局再度出現破發機會，伊美亞網前失誤，Coleman終打破對方發球局，球場內即響起「Let's Go Coleman Let's Go」、「加油黃澤林」等打氣聲。

黃澤林破發後，緊接在自己發球局取得4次致勝球（Winner），清風送爽以「Love Game」保發，Coleman愈打愈有，再度在伊美亞的發球局施加壓力，即使未能再破發，Coleman其後開出兩個Ace球，加上伊美亞的失誤，黃澤林以6：4扳回一城。

黃澤林第二盤以6：4追平。

決勝盤開始前，黃澤林要求醫療暫停，治理Coleman右手前臂，軍醫為Coleman按摩前臂，他隨後如常作賽，Coleman的表現未受影響，隨即出現破發機會，加上幸運之神眷顧，Coleman衝上網前打中網改變落點，第三盤隨即打破伊美亞的發球局，惜Coleman未能鞏固優勢，在自己發球局失守，打成1：1平手。

雙方隨後互保發球局，直至第8局，黃澤林發球雙錯誤被破發，落後3：5，更面對3個「Match Point」，伊美亞接連失誤，Coleman追至「刁時」，惜未能再破發，再負一盤3：6，即使Coleman今仗開出21個Ace球，依然無緣澳網主賽圈。