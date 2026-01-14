黃澤林澳網外圍賽次圈再過關　贈對手光蛋盤　明早再贏一場入正賽

澳洲網球公開賽（澳網）外圍賽繼續上演，香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）繼首圈擊敗法國球手布蘭斯後，周三（14日）早上再度登場，在三號場與西班牙的拉馬斯雷斯（Pablo Llamas Ruiz）激戰一場，順利再過一關，明早只要再勝一仗，便能夠生涯第二度晉身大滿貫正賽圈。



黃澤林澳網外圍賽次圈再過關。（Getty Images）

黃澤林出戰澳網外圍賽次圈 與西班牙球手激戰

21歲的黃澤林去年在美國網球公開賽殺入第三圈，開創香港網球歷史新一頁，來到新一年的首項大滿貫，Coleman在澳網力爭正賽圈資格。首圈以6：3、7：6擊敗法國的布蘭斯旗開得勝，今仗面對世界排名212位的西班牙球手拉馬斯雷斯，比賽一開始便被對手打破發球局。

Coleman在ATP香港公開賽晉身8強，世界排名由150升上132位，雖然首局失利，但他冷靜應對，立即在第2局打破拉馬斯雷斯發球局扳平。之後雙方互保發球局戰至6：6，決勝局兩位球手繼續爭持不下，細分7：7平手時，先是對手犯錯，黃澤林繼而以正手得分，終以9：7勝出tie-break，先取首盤。

黃澤林擊敗西班牙的拉馬斯雷斯，澳網外圍賽再過一關。（Getty Images）

黃澤林第二盤大勝6：0 再贏一場入圍澳網正賽

拉馬斯雷斯失掉首盤後，如洩氣皮球，第二盤一開始便被黃澤林打破發球局，之後Coleman保住發球局，並再兩次打破對手發球局，贈對手6：0，僅花1小時16分鐘便以7：6、6：0勝出賽事，距離澳網正賽圈只差一場。

賽後Coleman表示很開心能夠在澳網傳奇的三號球場出戰，對於在香港愈來愈受歡迎，他揚言很開心可以在香港及全世界球迷面前打波，又稱：「我只是個很想打出好網球的孩子」。訪問最後他再次以廣東話多謝現場香港球迷，博得全場高聲喝采，他呼籲「希望未買飛的球迷，明日可以入場支持我。」