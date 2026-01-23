MLB｜2026現役百大球星出爐　大谷翔平二連霸　道奇8人入選最風光

美媒《MLB Network》公佈2026年球季現役百大球星排行榜前10名，道奇日本二刀流球星大谷翔平榮登第一，再度擊敗洋基「法官」Aaron Judge，大谷不僅兩連霸，也是他生涯第4度高居榜首。



大谷翔平在天使時期的2022及2023年曾達成百大球星二連霸，但2024年因右肘復健專注打擊跌至第4位，上季他出賽158場以55轟刷新生涯新高，貢獻102分打點、跑回146分，打擊率2成82、OPS攻擊指數1.014。重返投手丘後，同樣繳出防禦率2.87、累積47局飆62K的內容，寫下「50轟50K」二刀流壯舉，季後賽他狂敲8轟、14打點，投了4場拿下2勝，尤其對釀酒人的國聯冠軍賽第4戰，上演單場「3響砲加7局無失分10K」神般表現，最終助道奇完成世界大賽2連霸。

MLB 2026年球季現役百大球星排行榜前10名▼▼▼

百大球星排行榜前三與去年相同，依序為大谷翔平、Aaron Judge與皇家的Bobby Witt Jr.，第4名的水手捕手Cal Raleigh從去年第59名衝上第4。

另外前10名還包括守護者的三壘手José Ramírez，他從去年第9名升至第5；大都會重砲Juan Soto從去年第4名滑至第6；海盜王牌Paul Skenes排第7；老虎賽揚左投Tarik Skubal位居第8；響尾蛇台美混血球星Corbin Carroll排第9；藍鳥重砲Vladimir Guerrero Jr.則位居第10。

道奇共8人入選2026年球季百大球員，除了大谷翔平之外，山本由伸從去年第63名升至第13名，Mookie Betts從去年第5名滑至第18名，Will Smith從60名升至第20，Kyle Tucker獲得第21名，Freddie Freeman從去年第8名滑至第22名，Blake Snell位列第54，Edwin Diaz排名第83，道奇在休賽季補強成功，目標3連霸來勢洶洶。

