乒乓．WTT多哈支線賽｜女單中國小將白思文遭印度逆轉　出線存疑

2026年1月28日，乒乓球WTT多哈支線賽即將迎來外圍賽第二天的較量，國乒唯一參加本階段的年輕小將白思文有喜有憂，首戰取勝後第二場遭遇敗績，而且是在2：0領先的情況下，2：3被印度選手逆轉而敗陣，接下來能否在小組賽中出線存在懸念。



WTT支線賽是世界乒聯級別墊底的非青少年賽事，哪怕是世界排名100位以外的運動員，也有不少可以直通正賽，所以國乒15位單打運動員中，有14人以及所有9對雙打組合都不用參加第一階段的外圍賽，唯有1位年輕小將例外，那就是白思文。

2007年出生的白思文最新世界排名僅在第412的位置，而女單外圍賽排名最高的運動員在第206位，所以她不得不率先亮相，成為目前中國隊唯一上場的選手。

在1月27日的外圍賽小組賽中，白思文出場2次，結果先贏後輸，詳細比分如下：

白思文 3：0 勝 Olga VOROBEVA（個人中立）：11-7、11-6、11-8

白思文 2：3 負 Taneesha KOTECHA（印度）：11-9、11-8、7-11、5-11、2-11



這2位對手都不是外協會的名將，對國乒的威脅也不大，但白思文畢竟年齡尚小、經驗尚淺，各方面都不是很成熟，結果出現先贏2局後連失3局的情況。

根據安排，白思文在1月28日會至少參加多1場女單外圍賽小組賽，面對卡塔爾的Maryam ALI。目前白思文所在的女單外圍賽第1組，形勢是Taneesha KOTECHA 2勝0負排第一，白思文和Olga VOROBEVA 都是1勝1負，Maryam ALI 0勝2負墊底。接下來白思文就算贏了Maryam ALI，也必須等Taneesha KOTECHA、Olga VOROBEVA 的對決結果出爐才能確定能否出線，而Taneesha KOTECHA 只需要再贏1場就能確定晉級。

而根據本站比賽的規則，白思文如果能在小組循環賽的「連環套」中勝出，也不等於能馬上拿到正賽門票——與上周的WTT馬斯喀特常規賽一樣，WTT多哈支線賽單打外圍賽也分為兩個階段，小組出線的運動員還需要再打一輪淘汰賽。

【本文獲「全言乒乓」授權轉載，微信公眾號：dragoncattt】