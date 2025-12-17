樊振東戰2028奧運不是夢？　國際乒聯主席另點路徑：大門從未關上

中國乒乓球代表隊縱實力超群，但兩大領軍人物孫穎莎、王楚欽相繼在WTT總決賽單打賽事中戰至4強階段受傷退賽，無疑為國乒亮起警號。當中男子隊接班問題較嚴重，世界排名前十位只有三人，日本的張本智和，瑞典的莫利加特，法國的菲歷斯勒邦，巴西的卡達雲奴均具相當實力。

王楚欽退賽後，張本智和首度贏得WTT總冠軍，不少球迷都很想念已退出世界排名的樊振東。他曾說過現階段無能力重返國家隊，不過國際乒聯（ITTF）主席梳寧（Petra Sörling）帶來一個潛在重磅好消息：「我預見我們可能在2028洛杉磯奧運看到他（I foresee that we may see him in LA 2028）。」



樊振東或會出戰2028年洛杉磯奧運？（Getty Images）

樊振東為何退出世界排名？

2024年巴黎奧運，樊振東贏得乒乓球男單及男團金牌，2024年底，他卻與兩屆奧運女單及女團金牌得主陳夢雙雙退出世界排名。樊振東指出：「WTT頒布了不參賽就罰款的新規，個人實在無力承受但依然尊重國際組織，所以目前只能選擇退出世界排名」，陳夢的理由亦是類似。二人並未因而退役，樊振東轉往德國發展，出戰當地乒乓球聯賽，全運會他回國代表上海參賽，男單摘冠，男團獲亞；陳夢女單得季軍，女團奪金，風采依然。

兩年半後的洛杉磯奧運，樊振東仍在當打之年，他似乎無意重返國家隊或重回WTT體系參加巡迴賽，國際乒聯（ITTF）主席梳寧在港接受《南華早報》訪問時卻提及另一途徑——樊振東就算沒有世界排名，一樣可以參加奧運的方法。

國際乒聯（ITTF）主席梳寧稱，大家或可在2028洛杉磯奧運看到樊振東參賽。（Getty Images）

國際乒聯主席：我們或在2028洛杉磯奧運看到他

梳寧認為，樊振東選擇退出國際賽並非壞事，「我想他這樣休息一年，可幫助他在生活中取得平衡。誰知道呢？我可預見我們或許可以在2028洛杉磯奧運上看到他。」

梳寧強調「大門從未關上」，並指出參加奧運可以有不同途徑，除了經世界排名，亦可參加奧運外圍賽。她以巴黎奧運混雙銀牌得主、朝鮮組合李正植／金琴英為例，說明球手不用參加所有比賽，可以直接經外圍賽爭取奧運資格。

李正植／金琴英在巴黎奧運會乒乓球混雙準決賽4：3挫港隊組合黃鎮廷／杜凱琹晉身決賽。（新華社）

引巴黎奧運混雙銀牌得主為例 可經外圍賽獲資格

李正植／金琴英勝出ITTF奧運乒乓球世界外圍賽，取得奧運參賽資格，在巴黎奧運首圈爆冷擊敗2號種子張本智和／早田希娜，8強再過一關後，4強再擊敗4號種子的香港組合黃鎮廷／杜凱琹晉身決賽，金牌戰2：4不敵王楚欽／孫穎莎獲得亞軍。