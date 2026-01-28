桌球｜德國大師賽張家瑋負「香港人」卓林普　中國軍團8人晉32強

2026德國桌球大師賽在德國柏林展開的外圍賽第3圈（64強）賽事，2024年先後透過「優秀人才入境計劃」成為香港居民的「火箭」奧蘇利雲和「一哥」卓林普，同樣順利過關，當中後者淘汰的對手為港將張家瑋。

被列為2號種子的世界冠軍趙心童同樣順利過關，連同早前已在英國謝菲爾德（Sheffield）上演同屬第3圈的賽事，「中國軍團」共有8人成功晉身32強。



趙心童64強5：0橫掃同胞江俊

2026德國桌球大師賽第3輪外圍賽，分開在兩個地方舉行，有第17至32號種子出場的賽事，在英國謝菲爾德上演，而有頭16號種子出場的比賽，則在德國柏林的主場館舉行。

中國球手趙心童目前世界排名第9，這位應屆世界冠軍在柏林出戰，面對同胞江俊，比賽中表現強勢而穩定，順利拿下首局後，接連擊出一棒77度、125度、64度、104度，毫無懸念地以5：0橫掃，順利晉級32強。同日另一場「中國打吡」，14號種子斯佳輝面對范爭一，狀態明顯更佳，全場4次打出一棒50度以上，以5：2贏波晉級。

斯佳輝肖國棟同晉級32強 港將張家瑋負「香港人」卓林普

11號種子肖國棟面對英格蘭實力球手R威廉斯（Robbie Williams）亦有上佳表現，比賽開局便以一記精彩的一棒135度展現出色狀態，其後連下兩城取得3：0的領先優勢。R威廉斯在第四局擊出一棒過百扳回一城，肖國棟隨後以一棒106度回敬，大分改寫至4：1。關鍵時刻R威廉斯拿下第六局，但肖國棟表現穩健，順利勝出第七局，以5：2淘汰對手，成功晉級32強。

同日的64強賽事，龍澤煌1：5不敵奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），劉宏宇亦以1：5負沙比（Mark Selby）雙雙出局；港將張家瑋則以0：5遭世界排名第一的「香港人」卓林普（Judd Trump）擊敗。至於另一港將傅家俊，早前已在謝菲爾德負鍾斯（Jak Jones）止步64強。

至此，德國大師賽正賽32強席位已經全部決出，中國軍團共8人晉級。當地時間1月28日，比賽將進入32強賽事，8位中國球手將盡數登場，為晉級16強而戰。趙心童的32強對手為英國的霍德（Tom Ford），奧蘇利雲會遇上老對手卡達（Ali Carter），卓林普會對戴爾（Ryan Day）。

