歐聯｜車路士作客3：2拿玻里　熱刺作客2：0法蘭克福

歐聯周三（1月28日）舉行聯賽階段最後一輪賽事，車路士作客以3：2勝拿玻里，賽後以8輪5勝1和2負，共積17分排第6；拿玻里以2勝2和4負、共積8分排第30。另一英超球隊熱刺作客以2：0法蘭克福。賽後以5勝2和1負共積17分排第4，法蘭克福以1勝1和6負、共積4分排第33。



拿玻里對車路士的賽事， 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在19分鐘操刀12碼建功，助車路士領先1：0。至33分鐘，拿玻里的Antonio Vergara入球扳平對手。10分鐘後，凱倫（Rasmus Højlund）建功，拿玻里半場反超前2：1。換邊後，祖奧柏度（João Pedro）於61分鐘扳平對手。至82分鐘，祖奧柏度再下一城，助車路士以3：2擊敗對手。

法蘭克福對熱刺的賽事，沙維西蒙斯（Xavi Simons）於上半場3分鐘取得入球，但隨後VAR裁定無效。首個入球出現在換邊後，由高路梅安尼（Randal Kolo Muani）第47分鐘為熱刺打破僵局。至77分鐘，蘇蘭基（Dominic Solanke）將比數改寫至2：0。

同日歐聯賽事結果

摩納哥 0：0 祖雲達斯

阿積士 1：2 奧林比亞高斯

阿仙奴 3：2 卡拉特

畢爾包 2：3 士砵亭

馬德里體育會 1：2 波杜基林特

巴塞隆拿 4：1 哥本哈根

利華古遜 3：0 維拉利爾

賓菲加 4：2 皇家馬德里

多蒙特 0：2 國際米蘭

布魯日 3：0 馬賽

法蘭克福 0：2 熱刺

利物浦 6：0 卡拉巴克

曼城 2：0 加拉塔沙雷

拿玻里 2：3 車路士

燕豪芬 1：2 拜仁慕尼黑

帕福斯 4：1 布拉格斯拉維亞

巴黎聖日耳門 1：1 紐卡素

聖基萊斯聯 1：0 阿特蘭大