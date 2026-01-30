學界精英賽門票公開發售 票價一律$30 籃球今午4時率先開售
撰文：趙子晉
出版：更新：
一年一度的全港學界精英賽進入最後階段，學界體育聯會周四（29日）公布，三項賽事的門票將作公開發售，當中下月中舉行的籃球精英賽門票，將於今日下午4時率先開售。
全港學界精英籃球賽在2月14及15日，於啟德體藝館競技上演最後4強，決出男﹑女子組冠軍誰屬。學界體育聯會公布，4強與決賽的2800張門票將公開發售，票價劃一港元$30，所有門票不設劃位，今午4時在快達票公開發售。
全港學界精英籃球賽4強賽程
2月14日
早上10:00 女子組4強 港大同學會書院 對 協恩中學
下午12:15 女子組4強 英華女學校 對 拔萃女書院
下午3:00 男子組4強 張振興伉儷書院 對 裘錦秋中學(葵涌)
下午5:15 男子組4強 聖若瑟書院 對 拔萃男書院
2月15日
早上10:00 女子組季軍戰
下午12:15 男子組季軍戰
下午3:00 女子組冠軍戰
下午5:30 男子組冠軍戰
另外，在2月21及22日於伊利沙伯體育館進行的排球精英賽4強及決賽，將在2月7日上午10時，透過城市售票網公開發售；在啟德青年運動場舉行的足球精英賽（4強：3月8，決賽及季軍戰：3月14日），則在2月27日於快達票公售。
全港學界精英賽售票詳情
學界精英籃球賽
日期：2月14至15日
地點：啟德體藝館
售票平台：快達票，門票於1月30日下午4時開售
學界精英排球賽
日期：2月21至22日
地點：伊利沙伯體育館
售票平台：城市售票網，門票於2月7日上午10時開售
學界精英足球賽
日期：3月8及3月14日
地點：啟德青年運動場
售票平台：快達票，門票於2月27日下午4時開售