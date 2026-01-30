學界精英賽門票公開發售　票價一律$30　籃球今午4時率先開售

撰文：趙子晉
一年一度的全港學界精英賽進入最後階段，學界體育聯會周四（29日）公布，三項賽事的門票將作公開發售，當中下月中舉行的籃球精英賽門票，將於今日下午4時率先開售。

全港學界精英籃球賽在2月14及15日，於啟德體藝館競技上演最後4強，決出男﹑女子組冠軍誰屬。學界體育聯會公布，4強與決賽的2800張門票將公開發售，票價劃一港元$30，所有門票不設劃位，今午4時在快達票公開發售。

全港學界精英籃球賽4強賽程

2月14日
早上10:00　女子組4強　港大同學會書院 對 協恩中學
下午12:15　女子組4強　英華女學校 對 拔萃女書院
下午3:00　男子組4強　張振興伉儷書院 對 裘錦秋中學(葵涌)
下午5:15　男子組4強　聖若瑟書院 對 拔萃男書院

2月15日
早上10:00　女子組季軍戰
下午12:15　男子組季軍戰
下午3:00　女子組冠軍戰
下午5:30　男子組冠軍戰

學界籃球精英賽門票今午開售。（資料圖片／周令知攝）

另外，在2月21及22日於伊利沙伯體育館進行的排球精英賽4強及決賽，將在2月7日上午10時，透過城市售票網公開發售；在啟德青年運動場舉行的足球精英賽（4強：3月8，決賽及季軍戰：3月14日），則在2月27日於快達票公售。

今年的學界足球精英賽決賽繼續於啟德青年運動場上演。（資料圖片／袁志浩攝）

全港學界精英賽售票詳情

學界精英籃球賽
日期：2月14至15日
地點：啟德體藝館
售票平台：快達票，門票於1月30日下午4時開售

學界精英排球賽
日期：2月21至22日
地點：伊利沙伯體育館
售票平台：城市售票網，門票於2月7日上午10時開售

學界精英足球賽
日期：3月8及3月14日
地點：啟德青年運動場
售票平台：快達票，門票於2月27日下午4時開售

