冬季奧運2026︱香港短道速滑小將林靜欣　用「魔法」滑入米蘭

米蘭冬奧會即將開賽，林靜欣將代表香港隊出戰短道速滑女子1500米比賽。當被問及獲得冬奧參賽資格那一刻的感受時，這位19歲的小將坦言：「我第一反應是不敢置信。」



林靜欣通往米蘭的旅程一波三折。「四站資格賽，我的狀態一直起伏不定，比賽始終沒能發揮出最佳水平。」她說。作為香港隊唯一征戰資格賽的女子選手，她一直在孤軍奮戰，「這份壓力遠超以往」。

林靜欣

第一站資格賽的賽前訓練中，她意外扭傷腳踝，整個賽事都在咬牙帶傷堅持。到了第三站比賽時，林靜欣徹底陷入迷茫：

整個人像『斷了線的風箏』，明明機會近在咫尺，卻一次次失之交臂。我開始萌生退意。

到了第四站的收官階段，她體能耗盡，狀態毫無起色，晉級冬奧的希望變得渺茫。最後一個比賽日前夜，林靜欣無法入睡。「晚上11點多，工作人員發來消息說教練想找我聊聊。我原以為孫老師（孫丹丹）會和我覆盤戰術，沒想到我們的聊天主題居然是『明天如何收穫好運』。現在想來，這更像是一場巧妙的心理疏導。」

令人驚喜的是，在這場關鍵的比賽中，體能處於低谷的林靜欣反而超水平發揮，成功闖進復活賽半決賽，並最終拿到了寶貴的冬奧入場券。「直到走下賽場，我還沉浸在不敢置信的興奮裏，忍不住追問教練們是不是會『魔法』。孫老師還打趣說，如果有人問起晉級秘訣，就讓我回答是教練的『魔法』打敗了對手。」

「（成功）真正的『秘訣』，是教練團隊每日的付出。」她說，「他們每天賽後都會反覆覆盤比賽錄像，精準計算各隊選手積分，細緻分析對手狀態，預判賽場上的各種可能性。更重要的是，他們用一種無形的方式幫我卸下了心理包袱，讓我能以清醒、冷靜的狀態應對賽場變化，最終發揮出應有水平。」

除了賽場上的壓力，這一備戰周期林靜欣面臨的另一大挑戰來自考場。「備戰期間，我恰逢升學考試關鍵節點，一邊是冬奧夢想，需要常年在內地或海外集訓；另一邊是人生重要的升學考試，兩者很難兼顧，我一度陷入糾結。」她說，「我沒有辦法像朱哥（香港短道速滑名將朱定文）那樣兼顧學業與賽場。」

由於不擅長自我調節低迷的心理狀態，林靜欣在大學選專業時，堅定地選擇了心理學相關學科。「希望通過系統學習，讓自己變得更強大，未來也能幫助更多和我有相似困擾的運動員。」

林靜欣與冰雪結緣是在8歲那年，在父親的帶領下，她首次接觸滑冰，並有幸跟隨世界冠軍孫丹丹訓練。「從第一次穿上冰鞋踏上冰面開始，我就徹底愛上了這項運動。」林靜欣回憶道，「我迷戀冰刀劃過冰面的速度感，喜歡風在耳邊呼嘯而過的聲音，更享受與對手在賽場上，在速度與智慧的博弈中一決高下的快感。」

為了這份熱愛，她付出了很多。她現在每天保持着6到7個小時的訓練強度，但在香港，由於資源有限，無法進行足夠的上冰訓練。她自14歲就定期在內地訓練，短道速滑成了她認識內地的一扇窗口，各地的美食給她留下了深刻印象。她還經常和國家隊選手一起訓練，「我們交流比較多，賽場上會相互打氣、彼此關心」。

雖然常在各地奔波，但她並不覺得「追冰」很辛苦。「因為熱愛就不覺得辛苦。」她說，「我的冬奧夢背後，有祖國作為堅實後盾。這份底氣，是前行路上最寶貴的力量。」

大賽在即，林靜欣表示自己最近並不太緊張。她此前已經參加過亞冬會等重要賽事，還在哈爾濱亞冬會上擔任香港代表團旗手，並已3次征戰世錦賽。

對於米蘭冬奧會，她的目標務實而堅定：

首先是突破個人最好成績。當然，也盼着能多一丟丟運氣，再借教練們一丟丟『魔法』，爭取闖進半決賽，向着更高的目標發起衝擊。

雖然香港的冰雪資源相對有限，但林靜欣從未感到孤單。她希望通過自己的表現給香港的小孩、運動員和市民帶來積極影響，讓他們更清楚地了解並嘗試這項運動。

教練孫丹丹表示：「冬季運動在香港的發展前景很好。期待未來香港隊冬季項目運動員也能站上世界最高領獎台。」

對此，林靜欣也充滿憧憬：

也許我不會成為站上最高領獎台的那個人，但我堅信，只要一代代逐夢人不懈努力，終有一天，會有香港滑冰選手站在世界賽場的最高領獎台上。

