冬季奧運2026｜衝擊今屆資格不果　武大靖退役仍心繫中國隊發展

「退役了，結束了。」

短道速滑男子500米世界紀錄保持者、冬奧會冠軍武大靖，月前在央視體育《體壇零距離》節目中平靜宣佈結束運動員生涯，正式告別他征戰二十餘年的賽場。



回顧武大靖的職業生涯，雖然得到榮譽無數，至今仍保持着短道速滑男子500米世界紀錄和奧運會紀錄，但他始終是一個不折不扣的「追趕者」。

「落選者」和「陪練」 追趕進了國家隊

1994年7月24日出生於黑龍江佳木斯的武大靖，與短道速滑的緣分始於2002年鹽湖城冬奧。10歲的他在電視上目睹楊揚奪得中國冬奧首金，冰面競速的夢想就在他心中萌芽。武大靖不顧父親反對，加入佳木斯業餘短道速滑隊，每天凌晨4點便坐上母親的自行車趕往室外冰場。但現實很快給了年少的他一記重擊——他沒能進入黑龍江省隊。

但武大靖沒有氣餒，他選擇了曲線拯救自己的夢想。當時，江蘇隊是國家「北冰南展」重點隊伍，因為有室內冰場，能提供更專業的訓練，12歲那年，他獨自一人登上前往江蘇隊的火車。

2009年，江蘇短道速滑隊解散，他隨教練轉入吉林冬季運動管理中心，2010年1月，16歲的他參加短道速滑世青賽，收穫男子500米季軍，同年11月正式入選國家隊，就此開啟國際賽場征程。

初入國家隊，武大靖像之前一樣遭遇了「冷啟動」。成績不出色的他擔任女隊陪練，長距離被周洋一次次超越，短距離則贏不了范可新。但他心態很平，不求超越，但求跟隨，把陪練當實戰來練，不斷補上短板、提升自己。2014年索契冬奧，19歲的他初露鋒芒，斬獲男子500米銀牌和5000米接力銅牌。此後他在賽場持續發力，2014年3月首奪世錦賽男子500米冠軍，2015年成功衛冕，成為該項目頂尖選手，逐步擔起中國短道速滑男隊大旗。

他既能破世界紀錄，也能為隊友「殿後」

2018年平昌冬奧，成為武大靖職業生涯的高光時刻。當時，中國代表團深陷爭議判罰困境，9次被罰讓衝金之路步履維艱，武大靖在1500米和1000米項目接連受挫。而作為男子500米項目頭號種子，他在該項目賽場一波三折，先是在預賽以40.264秒刷新奧運紀錄，半準決賽滑出39.800秒打破世界紀錄，準決賽又因對手冰刀斷裂陷入重賽，體能消耗巨大。

決賽面對韓國選手的強勢衝擊，他從起跑便牢牢佔據領先位置，將對手死死壓制，最終以39.584秒奪冠並再次打破世界紀錄，為中國代表團贏得平昌冬奧會首金，就此實現了中國男子短道速滑奧運金牌「零的突破」。同年11月，他在美國鹽湖城站以39.505秒第三次刷新世界紀錄，將人類短道速滑500米的極限推向新高度，並且時至今日仍然無人能夠超越。

2022年北京冬奧，28歲的武大靖已然是隊中老將。在男女2000米混合接力決賽中，他與范可新、曲春雨、任子威默契配合，以2分37.348秒的成績為中國代表團奪得首金，在家門口續寫傳奇。儘管在個人主項500米中無緣A組決賽，但他在B組決賽中仍全力衝刺拿下頭名。

令人印象最深刻的一幕，則是短道速滑男子1000米的那場決賽。在比賽進行過半時，因為賽道冰面出現問題而重新開始，在重賽時，此前就已是帶傷作戰的武大靖意識到，自己的體能在之前的猛衝之後已經無以為繼，所以他碰了碰隊友任子威的手，示意後者加速先走，自己來殿後。任子威心領神會。

最終，當時還效力於匈牙利的劉少林雖然率先衝線，但因為兩次犯規被取消成績，武大靖的兩名隊友任子威和李文龍奪得了冠亞軍，第四名的武大靖雖然無緣領獎台，但他和隊友的默契既體現了短道速滑比賽注重團隊協作的特點，也突顯了中國隊隊員之間的戰友情誼和強大的應變能力，他對任子威說的那一聲「走」，令人動容。

武大靖（左）與任子威（Getty images）

2025年，為衝擊米蘭冬奧，武大靖還勇敢嘗試突破「改技術」的鴻溝，從短道速滑轉項速度滑冰，但因陳舊傷和體能下降的緣故，遺憾未能通過國家隊選拔賽，這也間接促成了他退役的決定。

不斷「拓界」，他為短道速滑發展全方位發力

退役後，武大靖仍會以多元身份助力冰雪運動發展。2025年，他在吉林大學正式入職擔任教授，講授滑冰課程，研究方向為體育教育訓練學；同年，他還出任黃河科技學院冰雪產業學院名譽院長，助力地方冰雪產業人才培養。

賽場上的武大靖冷靜果決，賽場下的他卻是個自帶喜感的「東北大男孩」。綜藝《嚮往的生活》中，他手持斧頭砍柴時自稱「東北第一大錘」，憨態可掬；《我家那小子》裏，他坦言「工資卡在媽媽手裏，小金庫比工資卡多」，真實又可愛。買項鍊時，得知1克拉項鍊售價1.8萬（人民幣，下同），他連忙擺手「這不好」，連導購遞的水都婉拒「喝不起，喝了一萬八就沒了」，一句「鑽石恆久遠，一顆就破產」逗笑無數觀眾。

就像他的職業生涯一樣，武大靖在場外，同樣很適應「追趕者」的角色。他說：「作為運動員，我們容易侷限在自己擅長的領域中。當我真正走入社會，才發現自己像一個新手，很有危機感。這些新嘗試幫助我適應時代，也為我看待社會、審視自己提供了更多視角。」

武大靖的職業生涯曲線，正是中國男子短道速滑從追趕、突圍到領跑的縮影。他初入國家隊時的陪練蟄伏，恰是男隊在「女強男弱」格局下的蓄力階段；他在索契冬奧會摘銀嶄露頭角，同步見證男隊走出低谷；他在平昌冬奧會以破世界紀錄的成績奪得男子首金，讓中國男隊實現奧運金牌「零的突破」，正式邁入世界頂尖行列；他在北京冬奧會攜手隊友摘得混合接力金牌，更標誌着隊伍形成集團優勢、穩居領跑陣營。

甚至就連在場外，他一邊將自己的冰上經驗轉化為教學資源，一邊用自己「反差萌」的形象，在綜藝節目大放異彩，為冰雪運動爭取更多的受眾。武大靖的每一次加速與突破，都與中國男子短道速滑的發展同頻共振，用個人軌跡刻下項目崛起的印記。

開局不利，不代表整個人生沒有更多可能。熱愛是扛過煎熬的良藥。

經歷索契、平昌、北京三屆冬奧，職業生涯斬獲124枚獎牌，包括16次世界盃男子500米冠軍，斬獲該項目世界紀錄與冬奧紀錄，武大靖始終在用自己的職業生涯踐行了這段話。而在冰上生涯的「下半場」，他還將繼續向人們給出自己的有力證明。

